Tiktoker hondureña acusa a Américo Garza de serle infiel a Karla Panini; la comediante se ríe

Karla Panini sigue en el ojo del huracán. Tras haber cobrado notoriedad mundial hace unas semanas por su historia con Karla Luna, ahora una nueva controversia sale a la luz. La influencer coreana Stephanie Soo relató en su canal de YouTube la polémica historia que involucra una supuesta traición entre Panini y su amiga y comadre Karla Luna, quien lamentablemente falleció a causa del cáncer. Soo comparó la historia con la trama del drama coreano ‘Cásate con mi esposo’.

Tiktoker hondureña asegura que Américo Garza la pretende

Estefany Mendoza, una tiktoker hondureña, ha compartido varias publicaciones donde presenta supuestas pruebas de que Américo Garza, esposo de Panini, coqueteó con ella.

Infidelidad de Américo a Karla Panini 😱🔥



Una usuaria de TikTok asegura que Américo Garza ha estado mensajeando con ella y ya lo expuso, por otro lado Karla Panini no cree y dice que todo es invento de esta chica. pic.twitter.com/OmfGlhPEIw — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 30, 2024

En su cuenta de TikTok (@estefanymendozzaa), Mendoza mostró lo que afirma es un mensaje de voz grabado por Garza, acompañado del texto: “Te toca Karla Panini. Hagan viral esto que tengo pruebas que Américo me pretende”.

Mendoza continuó compartiendo capturas de pantalla de una presunta conversación con Garza, en la que él la invita a visitar México y le dice: “Me encantas, no me importa que estés chiquita”. En su publicación, la tiktoker escribió: “Ya ven que nadie es fiel, justicia para Karla Luna. Siempre llega el karma”.

Estefany Mendoza Informa a Karla Panini de supuesta infidelidad

En su cuenta de Instagram, Estefany declaró haber enviado un mensaje a Karla Panini informándole sobre el comportamiento de su esposo:

“Tu esposo no te es fiel. Te llegó tu día. Y no le seguí el juego a tu esposo porque no soy mustia, si no me hubiera llevado a México. Justicia para Karla Luna”. Además, pidió a Américo Garza “que salga a dar la cara” y le dijo a Panini: “Karla, acepta que todo en la vida se paga y se devuelve”.

Karla Panini responde y se ríe de Estefany Mendoza

En una historia de Instagram, Karla Panini respondió en tono irónico a las acusaciones de la tiktoker: “Ya me llegaron mensajes de ustedes de una muchachita, brazudita, llenita ella (…) Me das risa, hija. Necesitas compactarte, porque así no le gustan al hombre. Para que tengas éxito con el hombre, hay que adelgazar tantito”. Panini también desafió a Mendoza a mostrar pruebas concluyentes: “Ella dice que tiene audios de Américo. ¡Exhíbelos! Acá vamos a estar esperando”.

CHISME CHISME 🔥



Así respondieron Karla Panini y Américo Garza a esta polémica https://t.co/OZDqbUjmVY pic.twitter.com/scY2LKXnaW — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 30, 2024

Américo Garza se defiende y llama fea a la tiktoker

Américo Garza también respondió en una historia de Instagram de la cuenta de Karla Panini, retando a Mendoza: “Sube el audio, sube el video, sube mi número y sube los audios porque dice que estoy grabando audio y que le mandé un video de Acapulco. Está bien fea. Aparte cómo voy a ir hasta Honduras para traerla hasta acá”.

La controversia sigue creciendo alrededor de Karla Panini y su esposo Américo Garza. Estefany Mendoza asegura tener pruebas de coqueteos e infidelidad, mientras que Panini y Garza se defienden en tono de mofa en redes sociales.

