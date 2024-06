Exalumna de ‘La academia’ es ‘queer’ y tiene una relación abierta: “yo puedo salir con hombres y mujeres”

A Melissa Ibarra (44 años) la conocimos por su talento y personalidad en la tercera generación de ‘La academia’. La cantante formará parte de la nueva gira de exacadémicos ‘Generaciones tour’ el 27 de septiembre, luego de que se alejara de la televisión hace varios años.

En entrevista para TVNotas, Melissa contó que vive muy feliz en Nueva York y, en este mes del orgullo LGBTQ+, nos cuenta su vida después de declararse queer, la identidad de género de aquellas personas cuya vinculación sexual y romántica no responde a la clasificación de hombre/ mujer. También se conoce como “género fluido”.

“Yo me identifico como queer que es bisexual. Sin embargo, las etiquetas a mí no me gustan mucho. Queer es como un término ‘sombrilla’ que abarca todo. Entonces sí ¡orgullosamente (soy queer)”, explicó en su visita a México”.

Melissa Ibarra no teme mostrarse tal cual es

Desde hace 3 años y medio, Melissa gritó a los cuatro vientos su orientación con un mensaje y una fotografía con su entonces novia con quien, dice, fue su gran despertar. Para las personas cercanas a ella su declaración no fue una sorpresa.

“Mi vibra es como queer. Entonces mucha gente (reaccionó) así: ‘Melissa, ¿no habías salido del clóset hace mucho?’”. Revela: “El último punto fue subir esa foto dándome un beso con esta persona que me encanta. Eso fue (el anuncio) oficial”, aunque la relación no prosperó.

Actualmente, la exacadémica vive con su novio en la ‘Gran manzana’. Mantienen una relación abierta que les permite a ambos tener otras relaciones. En el caso de ella, conocer a hombres o mujeres: “Tengo mi pareja hombre. Por eso me gusta identificarme como queer, porque estamos en una relación abierta. Él es mi ‘nido’. Yo tengo amigas, parejas que van pasando por mi vida. Tenemos un momento padre durante meses y luego a lo que sigue. Todo con respeto, con nuestras propias reglas”.

Para Melissa, esto representa libertad: “Vivimos en una cultura de ‘somos tú y yo’. Pero creo más en la libertad de todo: De relación, de amor, de que nadie pertenece a nadie como objeto”.

Participó recientemente en la marcha del Orgullo LGBTQ+ en Nueva York, buscando darle voz a la comunidad: “Llevo años haciendo mi marcha pride. Estoy súper comprometida y emocionada de que estamos viviendo un tiempo de cambio. Y todo lo que pueda hacer, alzar mi voz para los derechos humanos y para el amor, ahí voy a estar yo siempre”.

A las críticas, la exacadémica no les tiene temor y se concentra en el amor que recibe de sus seres queridos y seguidores: “Soy muy afortunada porque la mayoría de la gente que me conoce, que me sigue en redes sociales, sabe perfectamente quién soy desde antes. La mayoría de los comentarios (cuando salió del clóset) fueron positivos”. A las críticas que le han llegado, dice que no les hace caso porque prefiere enfocase: “En lo bueno y en el amor”, finalizó.

