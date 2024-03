¡Traicionero! Maluma se apropió de ‘Bling bling’ de Octavio Cuadras, fracasó y ni las gracias le dio

Nos enteramos de que Octavio Cuadras, creador de los corridos felices y cantautor del tema ‘Bling bling’, fue contactado por Maluma para realizar un remix del éxito.

En la presentación de los premios Lo nuestro, el colombiano interpretó el tema, pero no le dio crédito.Una persona cercana al equipo de producción de la colaboración nos dice:

“Maluma y su equipo siempre están buscando innovar y colaboraciones que generen ventas. Así fue como dieron con ‘Bling bling’. El tema es un éxito de Octavio junto con el grupo Marca Registrada. Maluma pensó que le iría muy bien con el tema, que duplicaría las reproducciones. Sorpresivamente no ha sido así. Lleva solo siete millones de reproducciones en comparación con Octavio, que lleva más de 24".

Redes sociales

Asegura que es un malagradecido: “En los premios Lo nuestro, Maluma se pasó de grosero. Cantó el tema y no mencionó a Octavio. Se quiso comer el pastel solo. Según Maluma sí invitó a Octavio, pero lo hizo con poco tiempo de anticipación. Obvio no tuvo tiempo de arreglar la documentación para poder viajar. Yo creo que le dio miedo que le aplaudieran a él”.

Equipo de Octavio Cuadras acusa a Maluma de no darle crédito al cantante

“El equipo de Cuadras está molesto y él, desilusionado. No lo quieren admitir públicamente porque saben que Maluma es famoso y tiene poder. Pero tarde o temprano le va a tener que dar su lugar porque el público no es tonto”.

Redes sociales

Octavio Cuadras da su versión

“Maluma es un tipazo. Estuvimos en Medellín. Grabamos, comimos, tomamos unos tragos. Estuvo divertido. Sí me invitó Maluma. Ya tenía los vuelos, pero no me dieron a tiempo mivisa.Estoy triste. No pude acompañarlo”.

Respecto a la omisión de Maluma al darle crédito, dijo: “Cuando uno está arriba del escenario se te va la onda. Se te pueden olvidar muchas cosas. Me ha pasado. Yo creo que se le olvidó. Estoy agradecido con el público que me apoya. Hay cosas buenas por venir”, concluyó.

