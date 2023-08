Vadhir Derbez apoya a su padre tras pérdida de su perrita Fiona

Vadhir aseguró que toda la familia está pasando por un momento muy difícil luego del deceso de la perrita Fiona hace unos días.

La mañana de este jueves 24 de agosto, Vadhir Derbez tuvo un encuentro con la prensa para presentar su nuevo sencillo ‘Morrito’, el cual refleja ciertos momentos que vivió de niño y que lo marcaron y que ahora, como catarsis, sacó en este canción en un ritmo de corrido tumbao con fusión de pop.

Ahí, al hijo de Eugenio Derbez se le preguntó sobre este desafortunado momento que vivieron días pasados tras la repentina muerte de Fiona, su compañera perruna que vivió con su padre durante 11 años.

“Me duele mucho. De hecho quería mover la fecha de esto, pero era mucho trabajo y no lo pudimos mover. Creo que todos estamos pasando un duelo muy duro y todos lo estamos pasando mal. El ver a mi papá tan herido, yo lo entiendo más que nada porque también lo he vivido, y es durísimo el perder a tu bebé”, compartió ante los medios.

Eugenio y su familia están devastados por la partida de Fiona / Instagram: @ederbez

Vadhir mencionó que ya pudo estar con su papá para mostrarle su apoyo incondicional, además de compartir su dolor, pues la querida Fiona era parte de la familia: “Estamos dándole muchísimo amor y apoyo. Ayer me fui al set a acompañarlo. Yo estaba ahí con él para que nos estuviera solo, y nada, no queda de otra que estar ahí para apoyarnos”.

Sobre cómo reaccionó su hermana menor, Aitana, dijo: “Mi hermana es la que más sufre. Cómo le explicas a una niña esto, se murió su hermanita. Está muy fuerte. Está inconsolable la verdad. No he podido estar con ella, pero en unos días la voy a ir a ver y lo mismo. Solo nos queda estar ahí y que poco a poco el tiempo vaya sanando y que ella lo vaya entendiendo, pero son heridas que nos deja la vida que nos puede dejar muy marcado. Fue muy inesperado todo. Nos agarró a todos de bajada pero hay que estar unidos”.

Vadhir Derbez habla la perdida / Cortesía del artista

Por otro lado, ahora que se reunieron artistas de las novelas infantiles de hace 20 años donde él participó, se le cuestionó si le había llegado la invitación para participar dentro del concepto ‘2000´s por siempre’, pero sorpresivamente comentó que no: “No me hablaron para los ‘2000´s x siempre’. Tengo una amiga que trabaja ahí y me dijo: “No sé por qué no te han llamado”. Supongo que no me hablaron porque pensaron que diría que no y por eso no me buscaron. La verdad sí me hubiera gustado hacerlo porque nada más con reunirme con mis amigos de chavito hubiera estado increíble, pero no se pudo”.