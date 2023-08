Vadhir Derbez confiesa porque no ha asistido a los 2000’s x Siempre ¿no lo invitaron?

Vadhir Derbez se encuentra en plena promoción del sencillo ‘’Morrito''

En una reciente conferencia de prensa, Vadhir Derbez habló de su más reciente sencillo. Por ese tema fue señalado por tocar temas como la ausencia de Eugenio Derbez.

“Yo estoy consciente y estoy tan bendecido de que mi papá tenga esta consciencia y esta empatía de decir ‘ah, wow, me doy cuenta de lo que hice y lo que pasó’, y está intentando hacer esos cambios y estar y todo eso. Y él también hizo en su momento lo mejor que pudo con las herramientas que tuvo y por eso está donde está”

Además, se le preguntó acerca de su ausencia en 2000s X Siempre, un tour que pega en la nostalgia pues presenta a los artistas de de las producciones de inicios del llamado “nuevo milenio”. Recordemos que Vhadir fue parte con Cómplices al Rescate. Sin embargo, al parecer, no fue invitado al tour.

"¿No te hablaron para los 2000s X Siempre?”, Preguntó la prensa y de manera rápida Vadhir contestó: “Fíjate que no, y justo me quedé así de ‘Ah, bueno, cámara’”, lamentó el famoso.

Derbez explicó que “Tengo una amiga que trabaja ahí y me dijo ‘No sé por qué no te han llamado’, como que investigó y creo que no me llamaron porque creyeron que iba a decir que no, y entonces ni siquiera me preguntaron”.

Vadhir Derbez no fue invitado a los 2000’s X Siempre, pero él sie quería participar

"¿Y hubieras dicho que no?”, cuestionó el reportero. A lo que Vadhir contestó: “Sí me hubiera gustado hacerlo, nada más por reunirme con mis compañeros de cuando era chavito y estar compartiendo esas canciones estaría increíble”, puntualizó.