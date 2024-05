Verónica Toussaint habría abandonado su tratamiento contra el cáncer: “Sabía que el final estaba cerca”

A una semana del fallecimiento de Verónica Toussaint, siguen saliendo detalles de lo que padeció la actriz en sus últimos días de vida.

Verónica perdió la vida el pasado jueves 16 de mayo tras una larga lucha contra el cáncer de mama que le fue detectado en el año 2021.

Algunos familiares y amigos no dieron detalles de lo que fueron los últimos días de la actriz. Sin embargo, Michelle Rubalcava, también excompañero de Vero en Imagen TV, brindó los primeros reportes de cómo fue la hospitalización de la presentadora de Qué chulada.

Michelle mencionó que una persona muy cercana a Toussaint le contó que estuvo hospitalizada durante varios días.

Ana María Alvarado revela más detalles del último aliento de Verónica Toussaint

Ahora, quien dio más detalles de lo que vivió Verónica Toussaint en sus últimos días fue Ana María Alvarado. Remarcó que la artista ya había vencido al cáncer de mama. No obstante, la volvieron a diagnosticar, pero está vez fue más severo.

“En esta tercera vez se volvió a manifestar con ronchitas en el pecho rojas, café, moradas y negras”, dijo Ana.

La también conductora de Sale el sol comentó que el doctor que atendía a Toussaint le comunicó que se requerían más radiaciones y quimioterapias. No obstante, ella se habría negado a recibir el tratamiento debido a que “ya estaba muy cansada y adolorida” por las 200 radiaciones a las cuales fue sometida anteriormente.

“El último mes ya no estaba bien, sufrió dolores muy fuertes en los últimos días, no la paso bien, pero lo hizo con gran entereza”. Ana María Alvarado

Por otro lado, Ana María añadió que Vero pasó varios días hospitalizada y reiteró que la foto que publicó de su mano y una mariposa fue porque “ella sabía que ya no había remedio”, dijo la periodista.

Para la periodista, esta imagen destacó que la actriz no quería decir públicamente lo que sucedía en su salud.

“Ella sabía que el final estaba cerca”. Ana María Alvarado Ella sabía que el final estaba cerca”.

Agregó que Toussaint tomó la decisión de abandonar su conducción en el programa Qué chulada para disfrutar al máximo con su familia: “Qué momentos más difíciles cuando sabes que el final está cerca”.

Continuó: “Dijo: ‘Lo que me quedé, me voy a ir de vacaciones, me voy a ir con mi familia, lo voy a vivir y lo voy a gozar’”.

Al momento, los familiares de Verónica no se han pronunciado respecto a las declaraciones de Ana María Alvarado. Recordemos que el hermano de Vero, Francisco, en su momento respondió a los rumores en redes y desmintió que Toussaint presintiera su muerte y lo manifestara a través de redes sociales.

