Video: Exhiben a Arath de la Torre en el aeropuerto de Cancún; lo acusan de grosero y prepotente

Luego de la controversia con la conductora de Sale el Sol, Arath dijo que se ausentaría del matutino y ahora sale un supuesto audio donde habría mostrado una actitud grosera y prepotente.

Estos días, Arath de la Torre dio de qué hablar al enfrentar una polémica con la conductora Joana Vega-Biestro, quien lo acusó de reclamarle de manera violenta, amenazarla y ofenderla frente a su hija en una fiesta infantil, por un comentario que hizo en alguna ocasión en el programa Sale el Sol.

El conductor de Hoy se defendió diciendo que no se consideraba una persona violenta, diciendo, “tal vez no fue el lugar, ni la forma adecuada pero jamás con una actitud ni de violencia, ni de amenazas. Ya me han hecho una fama… creo que se ha hecho un mito (de que es violento) por a veces decir lo que pienso, a veces no quedarme callado”.

Sin embargo, a menos de una semana de este escándalo, Arath de la Torre vuelve a llamar la atención por supuestamente haber sido grosero y prepotente en el aeropuerto de Cancún.

A través de TikTok, un usuario exhibió al conductor del programa Hoy quien desde el jueves advirtió que no estaría en la despedida de Paul Stanley el viernes, por lo que ahora se sabe que se fue de viaje.

En el video publicado el viernes 26 de mayo, el usuario escribió, “Arath de la Torre grosero en aeropuerto de Cancún. El señor llega tarde y todavía se pone al tiro”.

Video de Arath de la Torre en el aeropuerto de Cancún:

En la publicación que ya se viralizó, se escucha a Arath de la Torre reclamando a lo lejos en un mostrador de una aerolínea. En el video también se escucha a trabajadores tratando de averiguar cómo resolver la situación que estaban enfrentando, al parecer por un problema para abordar su vuelo y que además llevaba una “maleta muy grande” para documentarla a esas horas, por lo que debía comprar otro boleto de avión para viajar, por haber perdido el anterior.

“Aquí el detalle es que llegó tarde”, le explica una de las trabajadoras, a lo que Arath respondió, “no llegué tarde estaba demorado (el vuelo)”, sin embargo la señorita le explica que el vuelo no estaba demorado y él contesta, “okay, entonces estoy loco, soy un imbécil, soy un iluso, estoy estúpido, hagan lo que quieran, yo sé qué es lo que voy a hacer”.

Entonces comienzan a ofrecerle un nuevo vuelo, pero el conductor no acepta y le solicita sus nombres a los trabajadores de la aerolínea, “no puede ser que estén robando, que me estén cobrando por el boleto haciéndome creer que llegué tarde, compruébeme que llegué tarde, es mi palabra contra la tuya, a ver”.

El conductor entonces se desespera al preguntarles qué tenía que hacer para continuar con su viaje y dice, “p*nches ratas asquerosas, valen ma…” Segundos después, un empleado le dice, “¿qué pasó? ¿Por qué me avientas las cosas?”, a lo que Arath responde, “¿te me estás poniendo al pedo? ¿Te me estás poniendo al pedo? ¿Estás seguro de lo que estás diciendo?”, así que una de las compañeras del empleado trata de calmar los ánimos y le pide al conductor que vaya al mostrador, “yo nada más le pido respeto caballero para que pase y le entreguen su pase de abordar”.

Un usuario de TikTok exhibió al conductor del programa Hoy / TikTok: @robertgz12

Pero todo resulta peor cuando el empleado le reclama al conductor, “¡me aventaste algo!”, mientras Arath seguía diciendo, “¿te me estás poniendo al pedo?”

La actitud del también actor provocó que los trabajadores dijeran, “cancélale el vuelo” y él contestó, “no me puedes cancelar el vuelo porque estoy en mis 5 sentidos y tú no puedes hacer eso, ¿me oíste? Tú me cancelas el vuelo y te va a cargar, te lo digo en buena onda, yo nada más te dije, ‘¿te me estás poniendo al pedo?’”

La trabajadora entonces le vuelve a solicitar que pase a mostrador por su pase de abordar y él le pregunta si le van a cancelar el vuelo, a lo que ella responde que no, pero el conductor continúa, “¿entonces por qué ese señor me está amenazando, perdón? ¿No me está amenazando? Me dijo, ‘entonces cancélale el vuelo’, ¿qué le pasa si acabo de pagar?”

Al final los trabajadores le siguen pidiendo respeto y se ve al conductor alejarse para recoger su pase de abordar.

Hace unas horas, Arath de la Torre subió una fotografía con ropa de playa y escribió, “disfruta las cosas buenas que tiene la vida”, sin referirse a este nuevo escándalo que lo envuelve.