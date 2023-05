Daniel Bisogno defiende a Arath de la Torre y manda mensaje a Joanna Vega-Biestro: “tienes que apechugar”

Después de que Joanna Vega-Biestro acusara a Arath de la Torre, de intimidarla y amenazarla, él le pidió disculpas públicas, pero no aceptó el haberla amenazado.

Luego de que el pasado 22 de mayo Joanna Vega-Biestro confesara que se había sentido amenazada e intimidada por Arath de la Torre durante una fiesta infantil, en donde el conductor la encaró por un comentario que ella hizo en febrero sobre la carrera de él; ahora el conductor Daniel Bisogno se metió a la polémica.

Durante la transmisión de este 23 de mayo, de Ventaneando, Daniel Bisogno aseguró que ambos tuvieron la culpa de cómo ocurrieron las cosas y les mandó contundentes mensajes a sus dos colegas. “Arath se molestó con razón, un poco, porque errores podemos tener todos, pero él tiene una carrera exitosa, muy exitosa”.

“Entonces lógicamente, en algún momento se le iba a reclamar porque también mi Arath es de carácter también difícil, hay que decirlo y mira que yo lo quiero y estimo, pero tiene un carácter muy complicado, pero también la otra, la Joanna. Todo el mundo ha atacado a Arath”, agregó Daniel.

Aunque eso no fue todo, pues el conductor reiteró que considera que ambos tuvieron la culpa de que el problema escalara tanto, ella por no medir sus palabras con respecto a su opinión y él por no controlarse en un ambiente infantil y poco adecuado para un enfrentamiento de tal tipo.

“Creo que en este caso tiene parte de culpa cada uno, Joanna por decir esas cosas sin pensarlas y Arath por reclamar en el momento no adecuado, le reclamó en una fiesta infantil donde había niños. Entonces llega y le reclama a Joanna, no sabemos el tono, Joanna dice que amenazante, Arath de que no fue así”, mencionó Bisogno

“Creo que mi Joanana tiene que entender que de repente a los que nos dedicamos a esto, en algún momento nos van a reclamar algo y hay que apechugar”, mencionó Daniel Bisogno, previo a que fuera secundado por sus colegas presentadores, quienes además comentaron que tendría que haber un equilibrio porque ambas partes deben de entender que es por trabajo.

Sumado a ello, el conductor no se quedó callado y continuó con su opinión con respecto a la polémica y reiteró su apoyo hacia Arath de la torre, justificando que a Arath no le haya parecido en lo absoluto el comentario de Joanna. “Claro, pero no deja de molestarte si dicen una cosa que para él no es así y que es el modus vivendi y el sustento de sus hijos”.

“Creo que tenían motivo para enojarse, pero no para reclamar de esa manera y en ese lugar. creo que fue un lugar inadecuado, también Joana tenía su parte de razón, pero también mi arath tiene que controlar un poco la ira”.

