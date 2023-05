Joanna Vega-Biestro le responde a Martha Figueroa sobre polémica con Arath de la Torre: “mucho cuidado”

Joanna Vega-Biestro le recordó a Martha Figueroa la polémica que tuvo con Celia Lora por también “un impulso”.

Arath de la Torre estuvo envuelto en una fuerte polémica, pues Joanna Vega-Biestro hizo publico el encontronazo que tuvo con él en una fiesta infantil, lo que derivó a que el actor pidiera disculpas.

Sin embargo, hubo personalidades del medio que opinaron acerca de esta controversia, tal fue el caso de Martha Figueroa, quien externó en el programa Hoy que solo “fue un impulso” por parte del actor.

“Claro, de aquí a que te la vuelvas a encontrar, o sea, también fue un impulso, ahí, ya lo traías guardado varias semanas”, dijo la periodista.

Martha Figueroa externó su postura ante la polémica de Arath de la Torre y Joana Vega-Biestro / Instagram: @figuerolas

Te recomendamos: Joanna Vega-Biestro reacciona a disculpas de Arath de la Torre y le manda contundente mensaje

Ante estas declaraciones, Vega-Biestro no se quedó callada y respondió contundentemente a la opinión de Martha Figueroa en Hoy.

Así lo dijo Martha Figueroa:

Joanna Vega-Biestro le responde a Martha Figueroa tras opinar de la polémica con Arath de la Torre

“Ayer Martha Figueroa decía, ‘pues es que dónde te la vas a topar’, mi teléfono, como te lo dije Gus, es el mismo desde hace mucho tiempo, tenemos gente en común y me pudo haber buscado o un mensaje directo, como lo hizo el día de ayer, no es que ahora en la era de redes estamos viviendo abajo de una piedra y no nos podemos encontrar”, comenzó.

La conductora contó cómo Arath de la Torre la agredió verbalmente frente a su hija. / Instagram: @vegabiestro

Y procedió hacerle un contundente recordatorio a la periodista: “Martha, te recuerdo que esos impulsos, como lo llamaron ayer, llevaron a Celia Lora a golpearte, entonces hay que tener también mucho cuidado en cómo nos enfrentamos a ciertas cosas, que todos estamos expuestos y yo no tengo bronca a que me reclamen, en frente de mi hija no, es lo único que pido”.

Así lo dijo Joanna Vega-Biestro:

Sin más, Gustavo Adolfo Infante externó que Arath de la Torre debe tener arduo cuidado con los problemas de “ira” pues ya había tenido problemas con el reportero Jorge Ugalde.