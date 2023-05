Arath de la Torre se disculpa con Joanna Vega-Biestro, pero niega haber amenazado a ella o a su hija

Arath de la Torre aceptó que no fue el lugar ni momento adecuado para confrontar a su colega.

Luego de que en la transmisión de este lunes en Sale el Sol, la conductora Joanna Vega-Biestro exhibiera a Arath de la Torre y asegurara que la había intimidado y amenazado el fin de semana durante una fiesta infantil, en donde ambos acudieron con sus hijos; ahora el famoso conductor reaccionó y pidió unas disculpas a su colega.

“Si lo quiero hacer público, porque quiero que quede como antecedente, porque el señor decidió enfrentar a mi hija… Insultarme, intimidarme y advertirme que con él no me volvía a meter”, comentó Joanna en el programa de Imagen Televisión.

Arath de la Torre asegura que nunca intimidó a Joanna Vega-Biestro / Instagram: @arathdelatorre

Minutos después de que Joanna diera su versión de los hechos, Arath de la Torre aprovechó el segmento De qué me hablas, del matutino Hoy para explicar lo que había pasado desde su perspectiva y para ofrecer una disculpa a su colega, alegando que le daba la razón en que no había sido el momento adecuado para hablar.

“Tiene toda la razón de que no era el momento ni el lugar adecuado, yo me acerque con un impulso generado por una nota que ella hizo sobre mi carrera, le ofrezco una disculpa de todo corazón. Yo me estaba defendiendo de algo que me dolió mucho. Una disculpa pública a esta persona, de todo corazón y que nunca involucraría a nuestros hijos ni a la familia”, dijo.

Te puede interesar: Lupita D’Alessio vivió incómodo momento al revelar que invitó a salir a Arath de la Torre y la rechazó

De acuerdo con Arath, él se acercó amablemente con Joanna para decirle que se le había hecho muy ofensivo y doloso el comentario que ella hizo con respecto a la carrera de él y a una de las polémicas que tuvo en febrero, la cual ella abordó en su programa.

“No estaba de acuerdo y sinceramente no me parecía. La estimo mucho y me pareció un comentario doloso. No (la amenacé) solamente le dije que no se metiera conmigo en un tono no amenazante”, comentó Arath, previo a asegurar que desea que todo esté en paz entre ambos.

Cabe destacar que el encontronazo que tuvieron ambos conductores en la fiesta infantil, donde según Arath, tanto ellos como sus hijos terminaron por convivir tranquilamente, tiene un contexto que se remonta a febrero de este año, cuando el conductor grabó un video tachando de flojos a los mexicanos.

“Todo surge en febrero, cuando él decide grabarse y publicar un video insultando al público, diciendo que son unos flojos... Diciendo que tiene que levantarse todos los días, sonreír y poner su cara de pend*, hablando incluso así su trabajo. Aquí se tocó el tema, aquí se le criticó y se habló de su actitud y que por eso sus proyectos estaban fracasando”, recordó sobre la polémica Joanna Vega-Biestro.

Arath de la Torre le dio la razón a Joanna Vega-Biestro y asegura que no debió haberla confrontado / Instagram: @vegabiestro

No te pierdas: Joanna Vega-Biestro expone a Arath de la Torre; asegura la insultó e intimidó frente a su hija