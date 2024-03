VIDEO: Mijares le dedica canción a Lucero en pleno concierto y ella reacciona: “Es de ardidos”

Lucero y Manuel Mijares volvieron a dar de qué hablar en redes sociales luego de que se viralizó un inesperado pleito entre ambos cantantes. ¡Él le dedicó una canción y no fue del agrado de ella!

Recordemos que la expareja se vio envuelta en diversos rumores de reconciliación después de que la también actriz le robó un beso al padre de sus hijos en pleno concierto. Pese a que ellos negaron que existiera una relación amorosa, la química sigue más que latente.

Lucero y Mijares tienen una gira juntos / Instagram

Mijares le dedica canción a Lucero y ella reacciona

En esta ocasión, Lucero y su hija asistieron al concierto de Manuel en el Auditorio Nacional, ambas lo apoyaron desde el público. Sin embargo, llegó un momento en el que Mijares le dedicó el tema Si me tenías a su ex, y parece ser que a ella no le gustó tanto este detalle.

Al escuchar que le dedicaban este polémico tema, la cantante no tardó en reaccionar y llamar “ardido” a su ex. Incluso, demostró su desaprobación al poner los pulgares hacia abajo repitiendo al mismo tiempo “es de ardidos”.

Entre la multitud y al ver el inesperado encuentro entre ambos cantantes, el público pidió a gritos que Lucero subiera al escenario a interpretar el tema junto a su antes esposo. Tras renegar un momento, la famosa cedió y subió a la tarima para cantar Si me tenías junto a su ex.

Finalmente y ya arriba del escenario, Lucero saludó a Mijares y juntos comenzaron a interpretar el tema ya antes mencionado, ovacionado por todos sus fans.

Pese a que Lucero y Manuel no están juntos, ambos han demostrado que son una de las familias más consolidadas del momento. ¡Se llevan increíble!

Así fue el momento: