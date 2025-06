Vivian rompe el silencio tras el asesinato de Valeria Márquez: “Desde el día uno he querido aclarar todo”

El caso del asesinato de la influencer Valeria Márquez sigue generando gran conmoción, y ahora ha dado un giro con la reaparición pública de su amiga cercana, Vivian. Este jueves, Vivian rompió el silencio sobre el feminicidio ocurrido el 13 de mayo, en el salón de belleza en Zapopan, Jalisco, donde Valeria fue atacada mientras realizaba una transmisión en vivo.

La entrevista será transmitida en vivo por el periodista Fabián Pasos, conocido como ‘Mafian”, a las 9 pm, a través de su canal kick. Previo a esta charla, Vivian dio un adelanto al youtuber sobre la entrevista.

En este adelanto, Vivian negó las acusaciones que circulan en redes sociales en su contra y aseguró que ha colaborado desde el primer momento con la Fiscalía de Jalisco para esclarecer los hechos.

Mira: Valeria Márquez: Aparece ahijada de la influencer y deja conmovedora ofrenda para ella

Valeria Márquez reveló por qué ‘odiaba’ a Vivian de la Torre / IG: @barbiivvvvx

¿A qué hora y dónde será la entrevista de Vivian con Mafian TV sobre Valeria Márquez?

La entrevista completa será transmitida este viernes a las 9:00 pm en el sitio www.kick.com/mafiantv de Mafian TV, donde el comunicador adelantó que será muy inquisitivo con sus preguntas y buscará profundizar en cada detalle del caso.

Vivian aseguró que decidió dar entrevista a Mafian TV porque es el único que ha visto que no la ha juzgado:

“Tú fuiste el único que vi que nunca me culpó ni dio por hecho que tuve algo que ver con lo que pasó. Solo dijiste que investigaran, igual que la otra chica que estuvo en su estética”, dijo Vivian.

Vivian de la Torre es una influencer mexicana que compartía contenido en redes sociales junto a Valeria Márquez / Instagram: @barbievvvv/ @v____marquez

¿Qué dijo Vivian sobre el asesinato de su amiga, Valeria Márquez?

Vivian reveló que ha colaborado desde un principio con las autoridades. Aclaró que decidió hablar públicamente para desmentir los rumores que han surgido en su contra en redes sociales.

“Ya estoy lista. Quiero hacer la entrevista por todas las cosas que me han inventado, las cuentas falsas que me han hecho en todas las redes sociales, las cosas que han inventado de mí, pero lógicamente no es la verdad. Yo, desde el día uno, he querido aclarar todo, pero por obvias razones no se podía”, declaró.

La influencer también pidió respeto por parte del público, asegurando que está dispuesta a responder preguntas en redes sociales, siempre que los comentarios se realicen con educación y empatía.

Mira: ¿El espíritu de Valeria Márquez sigue en su estética? Impactante grabación se vuelve viral

Circula un video en el que Vivian de la Torre realiza una transmisión en vivo con Valeria Márquez en aparente estado de ebriedad. El contenido ha generado diversas reacciones en redes sociales / Tiktok

¿Quién mató a Valeria Márquez, según su amiga, Vivian?

Durante el adelanto, Fabián Pasos le preguntó si tenía sospechas sobre quién podría estar detrás del asesinato de Valeria. Vivian negó conocer a alguien que tuviera motivos para hacerle daño a Valeria Márquez.

“De todo tengo pruebas, ya todo está declarado ante las autoridades desde hace rato y la verdad no, no tengo sospechas de nadie, no tengo idea de quién pudo haber sido y pues ya saben cómo era Vale, era una niña muy linda, pero no tenía amenazas de absolutamente nadie. Entonces no tengo idea de quién pudo haber sido”, expresó.

La Fiscalía de Jalisco continúa investigando el caso bajo el protocolo de feminicidio. Según Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal especial ejecutivo de Investigación, aún no hay órdenes de aprehensión, pero se han realizado más de 30 entrevistas. Además, el vocero Denis Rodríguez reveló que una de las líneas apunta a que el crimen fue ejecutado por un sicario, dado que el agresor preguntó directamente por la víctima antes de atacarla.

Las autoridades han identificado que al menos dos personas participaron en el asesinato y que escaparon en vehículos distintos. Las cámaras del sistema de videovigilancia C5 captaron la huida de los agresores, según confirmó el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus. Mientras tanto, Vivian insiste en que su único interés es que se conozca la verdad y que se haga justicia por su amiga Valeria.

Mira: Valeria Márquez: Aseguran que la influencer pudo haber sido envenenada previo al ataque que le quitó la vida