Wendy Guevara admite que sí se habría enamorando de Nicola Porcella dentro de LCDLFM

Wendy Guevara y Nicola Porcella siempre negaron que existiera una verdadera atracción y romance entre ellos dentro de LCDLFM.

Wendy Guevara obtuvo más popularidad luego de que se coronó como la ganadora de La casa de los Famosos México. Popular reality de Televisa donde conoció a Nicola Porcella.

La integrante de ‘Las Perdidas’ y el actor peruano demostraron una gran química dentro de la competencia. Compartían cuarto, así como una gran complicidad en el team infierno.

Wendy Guevara la pasó muy bien con Nicola. / Twitter

Lo anterior desató rumores de que Wendy y Nicola protagonizarían un romance dentro de LCDLFM. Sin embargo, la influencer y el también conductor negaron esta posibilidad y aclararon que solo existiría una bonita amistad.

Tras varios coqueteos, besos de piquito, un real ship y hasta el tema oficial Primera cita de Carin León, terminó el reality y la relación quedó en como dice la canción “amigos, simplemente amigos y nada más”.

Nicola y Wendy siempre coquetearon dentro del reality. / Twitter: @ponyoogirl

Wendy Guevara reveló que sí tuvo sentimientos por Nicola Porcella

Ahora, Guevara destapó que, en un principio, sí estaba sintiendo atracción por Nicola Porcella, tema que pudo convertirse en enamoramiento si no ponía un alto.

En una plática con Kimberly Irene, la creadora de contenido comentó que Apio Quijano le pidió que no se enamorara de Porcella, dado que no quería verla sufrir.

Los integrantes del team Infierno tuvieron una gran quimica. / Instagram: @ponchodenigris

Wendy se habría dado cuenta de la situación. Sin embargo, reiteró que estaba jugando, aunque admitió que Apio tenía razón en cuanto a sus sentimientos hacia Nicola.

“Pensé eso y dije: Ay, sí, tiene razón. Y le dije: No amiga, yo estoy jugando. Pero, en ese momento me cayó el 20. Vi la película que nos pusieron y dije: Ay, no ya”.

Así lo dijo Wendy Guevara:

‘La Perdida’ aseveró que de no haber visto el clip que les preparó la producción, sobre la química que tenía con Nicola, ella hubiera seguido con los coqueteos de juego.

Nicola no se ha pronunciado a estas fuertes declaraciones. No obstante, usuarios en redes aplaudieron que Wendy Guevata confirmara lo que sintió por Pocella.

“Todos nos dimos cuenta que ella se estaba enamorando, por eso se alejó de Nicola”, “Qué bueno que lo aceptas”, “Hubieran hecho una bonita pareja”, fueron algunos comentarios.