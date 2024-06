Wendy Guevara explota contra Laura Zapata por llamarla “cosa”

¡Surge una nueva controversia en las redes sociales! Wendy Guevara ha lanzado un fuerte mensaje hacia Laura Zapata luego de que la hermana de Thalía supuestamente se refiriera a ella como “cosa” y no como una mujer trans.

La influencer transexual, quien inicialmente intentó evitar el conflicto, finalmente decidió responder a las provocaciones de Zapata haciéndole saber que no estaba de acuerdo con cómo se refirió a ella.

Según Guevara, Laura Zapata no cuenta con el aprecio de muchas personas debido a su naturaleza polémica. A pesar de haberle mostrado respeto en un principio, Guevara expresó su decepción por los comentarios despectivos de Zapata, asegurando que nunca había dado motivos para ser tratada de esa manera.

¿Qué le dijo Wendy Guevara a Laura Zapata?

La situación escaló cuando Guevara manifestó su sorpresa ante los insultos de Zapata. Además, la ganadora de ‘La casa de los famosos México’ defendió a la comunidad de influencers, afirmando que tienen un impacto relevante en la sociedad actual y que así como reciben críticas de los actores y conductores de que los creadores no saben actuar o pararse frente a las cámaras de televisión, ellos tampoco saben crear contenido como ellos lo hacen en redes.

“Por eso todo el mundo la odi...”, dijo al respecto, además de que no salió a decir nada en su momento por Laura es “una dama” pero meses después de sus dichos, ya arremetió en su contra y dijo: “Pues oye, ¿qué le pasa? qué grosera, yo ni siquiera la insulté ni nada. Si no sabe manejar las redes sociales como ellos dicen que nosotros no sabemos nada de actuar”.

Además de que la influencer defendió a Thalía, hermana de Laura con quien Wendy tiene una buena relación y dijo que ella muy diferente a su hermana y no tenía nada que ver.

Wendy se fue contra Laura / @soywendyguevaraoficial/ Internet

Laura Zapata no le dijo “cosa” a Wendy Guevara

Recordemos que fue en diciembre cuando Laura explotó por haber sido comparada con Wendy cuando le dijeron que se parecían, pero la influencer solo se enojó y le dijo hasta lo que no a Zapata, pese a que ella originalmente le dijo “persona” y no “cosa” como ella refiere.

“¡Ay sí, idi*ta no tienes idea ¡veta a dormir! Hoy no quiero pelear y menos con tontos que además, no saben ver ni distinguir a una dama de… otra persona”, explotó la actriz ante la comparación con la influencer, pero de todos modos expresó su molestia ante ello.

