¿Wendy Guevara y Agustín Fernández tuvieron un encuentro en la casa de Galilea Montijo?

Wendy Guevara, ganadora de la primera temporada de La casa de los famosos México, asistió como invitada a la post-gala del pasado lunes 29 de julio para compartir su opinión sobre los nuevos habitantes del reality show de Televisa. Fue en esta ocasión que reveló, entre risas, que quizá había pasado algo entre ella y Agustín, lo que sin duda causó gran revuelo en redes sociales.

“En un vivo me dijeron: ‘Wendy, Agustín ya platicó en la casa que te lo merendaste’, y yo, bien pend..., dije: ‘No es cierto, no creo que les haya platicado’, bien estu...”. Wendy Guevara

La creadora de contenido pensó que su micrófono estaba apagado, pero no era así. Cuando intentó arreglar la situación, ya se había escuchado todo: “No es cierto, no hagan chismes, ustedes júzguenlo como quieran”.

Mauricio Garza confesó que sí sucedió un encuentro entre Wendy y Agustín: “Yo tengo imágenes del momento, yo estaba ahí, en el gimnasio de una famosa conductora”.

Fue entonces que Guevara confirmó que sí hubo algo entre ellos, mencionando únicamente: “un piquito”.

Galilea Montijo reacciona al supuesto affair de Wendy Guevara y Agustín Fernández

Dichas declaraciones de la influencer se viralizaron y fueron retomadas este martes 30 de julio en el programa Hoy, por una conductora del matutino, quien cuestionó a Galilea Montijo sobre si el encuentro ocurrió en su casa.

“Mau dijo: ‘En una fiesta, en el gimnasio de la casa de una conductora famosa de Hoy. Entonces, aquí nadie tiene gimnasio... Una pregunta: ¿tú tienes gimnasio en tu casa?’”.

Tras el cuestionamiento de su compañera, Galilea Montijo quiso evadir el tema y simplemente respondió: “Yo no supe nada, no sé nada y yo, como Shanik... ¿es neta?”.

Finalmente, Montijo no dio detalles, pero sí confirmó que tiene cámaras en su gimnasio, lo cual dejó abierta la posibilidad de que todo esté grabado.

