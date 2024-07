LCDLFM: ¿Karime está enamorada de Potro? Ella dice que “pasaron muchas cosas” entre ellos

Algo que dio mucho de qué hablar en las primeras temporadas de ‘Acapulco Shore’ fue la peculiar relación que había entre Karime Pindter y Luis ‘Potro’ Caballero, por lo que su reencuentro en ‘La casa de los famosos México’ ha generado mucha expectativa.

Recientemente, Shanik Berman aprovechó una plática con Adrián Marcelo y Karime para sacar a flote el tema, adelantando que pronto haría una entrevista con la influencer, justamente para hablar sobre su relación con Potro.

Si bien al principio la joven se mostró un poco reacia a tocar el asunto, principalmente porque considera que debía tratarlo primero con su compañero, dio algunos detalles importantes de lo que sucedió entre ellos.

Karime Pindter revela que “pasaron muchas cosas” en su relación con ‘Potro’

Ante la insistencia de Adrián por saber el motivo de la ruptura, Karime señaló que pasaron “muchas cosas” entre ellos, dejando en claro que ya superó “su romance”

“Me ha hecho muchas cosas y muchas veces lo he perdonado, lo que quieras, pero aquí me cae muy bien. Nos llevamos bien” Karime Pindter

En la conversación, también recordó que, en su momento, no se llevaba muy bien con la esposa de ‘Potro’, pero aclaró que no era celos, sino por personalidades que tenían en aquel entonces. No obstante, actualmente tienen una linda amistad.

“En el viaje (a Las Vegas que tuvimos) medio chocamos. Nos llevamos bien, pero me acuerdo de que se pelaban bien ca… ellos y yo decía ‘ay, esta vi3ja es bien dramática’. Ya después lo vi saliendo y hasta hablé con ella y le dije ‘éramos unas niñas’”, indicó.

Karime Pindter / Instagram: @karimepindter

Karime Pindter confiesa si está dispuesta a reconciliarse con Manelyk

Durante la conversación, Karime aseguró que sería más probable una reconciliación con ‘Potro’ que con Manelyk, quien fue su amiga durante las primeras temporadas de ‘Acapulco Shore’.

A palabras de la influencer, admira a Mane por lo mucho que ha “evolucionado”. Sin embargo, hubo ciertas cosas que “la lastimaron” en su momento, por lo que prefiere mantener su distancia.

“Yo sé que ella ha tenido su proceso. Tuve una época increíble con ella. Han pasado cosas duras. Estaba muy chamaca cuando me hizo la primera cosa, entonces detonó varias cosas”, expresó.

Para finalizar, reiteró que, si bien no dará más detalles de su relación con ‘Potro’, está dispuesta a platicar sobre lo vivido con Mane, tema del que hablará mañana después de la gala de nominación.

Jawy, Potro, Mane y Karime eran muy amigos / Facebook