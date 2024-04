William Levy y Elizabeth Gutiérrez: hubo altercados en la casa en los que intervino la policía

Elizabeth Gutiérrez anunció el pasado martes el fin de su relación con William Levy tras 20 años de relación. Desde hace tiempo hubo especulaciones sobre su separación, y en esta ocasión la actriz confirmó su ruptura.

Además, ahora salen a luz reportes policiales que muestran que la relación de la pareja, sin duda atraviesa duros momentos, que han involucrado a otros miembros dela familia.

Según la revista estadouindense People en español, la policía fue a la casa de Levy y Gutiérrez en al menos cuatro ocasiones en los últimos meses, respondiendo a llamadas relacionadas con altercados domésticos. Aunque los informes no indican acusaciones de violencia, revelan una serie de incidentes que han dejado a muchos preguntándose sobre el estado de la relación de la pareja.

La separación de Levy y Gutiérrez fue hace casi dos meses, según una fuente cercana al actor cubano. Horas después de esta confirmación, Gutiérrez habló sobre la ruptura en declaraciones compartidas por una revista en redes sociales

Checa: Fallece primera actriz de La rosa de Guadalupe repentinamente

¿Qué conflicto se reportó en la casa de William Levy?

El incidente más reciente ocurrió el 2 de marzo pasado, según lo reportado por el agente que respondió a la llamada en la residencia de la pareja. Gutiérrez fue quien habría llamado a la policía, y habría explicado que estaban separados y que ella, junto con su hija adolescente y dos sobrinas de California que estaban de visita, habían ido a la casa en ese momento. La hija de Levy ingresó al domicilio con sus primas y desde adentro llamó a su madre, quien se esperaba afuera, para informarle sobre un “altercado” que se había suscitado con su papá.

Según relató la adolescente al agente de la policía, el altercado ocurrió cuando intentó ingresar con sus primas a la habitación principal para buscar su ropa y escuchó la voz de una mujer procedente de la habitación. Al encontrar la puerta cerrada, tocó, lo que provocó que Levy saliera del dormitorio y “empujara” a su hija para evitar que entrara. La hija de ambos aclaró que el empujón fue impedirle entrar al dormitorio, pero nunca con intención de causarle daño.

Aunque el informe indica que no se observaron lesiones, la situación deja en evidencia una tensión significativa en la relación.

El actor cubano explicó a la policía que estaba en el dormitorio cuando escuchó golpes en la puerta y su hija gritando: "¿Dónde está la p...?”. Dijo que, después de abrir la puerta, no permitió que su hija entrara, pero negó haberla empujado porque “nunca le haría daño a su hija”. Además, negó estar con alguien más y llevó al agente a un recorrido por la casa para mostrarle que solo estaba la empleada doméstica.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy / Instagram: @gutierrezelizabeth_/ @willevy

Con base las declaraciones y en la ausencia de evidencia de lesiones, el agente determinó que no se había cometido ningún delito. Además, el informe indica que Elizabeth Gutiérrez mencionó que había decidido mudarse de la casa y que actualmente reside en otra domicilio en Miami.

Checa: Laura Flores revela que sufrió un microinfarto cerebral tras tratamiento estético y advierte a sus seguidores

William Levy confirma los reportes policiales

En una entrevista con People, William Levy reiteró que no había ocurrido ninguna agresi0n. Explicó que, después de haberse ido de la casa desde hacía un mes y medio, Elizabeth, su hija y las primas regresaron a la casa, y lo acusaron de tener a una mujer en el interior. Según Levy, no estaba viviendo con nadie en ese momento, ya que estaba solo en su casa. Cuando su hija llegó a la habitación, él afirma que ella empezó a patear la puerta y a gritar y él simplemente colocó su mano para evitar que entrara, negando haberla empujado intencionalmente.

“Después de un mes y medio (de haberse ido), Elizabeth, mi hija y las primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer adentro. Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro. Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara”,comentó el actor. Aseguró que no oyó que su hija tocara la puerta: “Pateó la puerta con sus dos primas, y yo les dije: ‘No pasan. Este es mi cuarto. Esta es mi privacidad y no vas a pasar con tus primas. Aquí no pueden pasar. Este es mi cuarto, mi privacidad’”.

Checa: Tristán responde contundente tras especulaciones por vivir en la calle: “Yo no elegí ser hijo de Yahir”