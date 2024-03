¿Yahir y Carlos Rivera tuvieron un romance? Expareja del sonorense aclara los rumores

En los últimos días, Yahir y Carlos Rivera se han vuelto tendencia por el rumor que circula en redes sociales acerca de una supuesta relación amorosa que tuvieron en su momento. Según los rumores, ambos habrían terminado su noviazgo por Tristán, hijo del intérprete de Alucinado.

De acuerdo con la información que circuló en redes, Carlos se habría involucrado sentimental e íntimamente con Yahir y su hijo, lo que provocó un quiebre definitivo entre los exacadémicos.

Y eso no fue todo, los que soltaron el rumor, tambien dijeron que este triángulo fue el motivo por el que el exconductor de La academia no asistió al bautizo del hijo de Rivera, pese a la conocida amistad entre ellos.

Aunque la información es realmente absurda, muchos internautas quedaron con la duda sobre si esto era verdad, pues, hasta el momento, ninguno de los involucrados ha hablaso sobre este tema.

Según los rumores, Carlos Rivera se metió con Yahir y Tristán / Instagram: @yahirmusic

Exnovia de Yahir habla sobre estas especulaciones

Tras viralizarse este rumor, la prensa aprovechó un encuentro con Regina Murguía, expareja de Yahir, para preguntarle acerca de este asunto. La vocalista de JNS aseguró que esta especulación es falsa y afirmó que era un “chisme absurdo”.

“¿Qué voy a opinar yo de esos chismes tan absurdos que sacan? Ya no saben ni qué inventar. No tengo nada que decir”. Regina Murguía

Asimismo, sostuvo que su expareja y su hijo son personas sumamente maravillosas, de quienes no tiene malos recuerdos, ni “nada malo que decir”.

“No tengo nada malo que decir. Ni de Tristán tampoco. El tiempo que conviví con él, fue un niño muy lindo. Sé que ha tenido conflictos y lo siento mucho, pero no te puedo decir nada. Me parece super absurdo. Me parece tristísimo que, en vez de enfocarse en su carrera, le inventen cosas tan absurdas”, indicó.

Romance entre Yahir y Carlos Rivera ¡es falso!

El periodista Hugo Alexander Maldonado descubrió que un usuario identificado con Fernando JM inició el rumor sobre el supuesto romance entre Yahir y Carlos Rivera. El comunicador reveló que este internauta inventó este “chismecito” porque estaba “aburrido”.

“Abro hilo de la mente ‘maestra’ que se le ocurrió inventar una falsa relación entre Carlos Rivera, Yahir y su hijo Tristán. Es el mismo ‘pelmazo’ que se le ocurrió inventar un romance entre Javier Alatorre y Bobby Pulido por ‘diversión’. Se hace llamar Fernando JM”, contó el experto en espectáculo mediante Twitter.

Por su parte, el usuario no negó los hechos y se defendió diciendo: “Si ya saben que es puro mame, allá leí gente atacadísima. De a tiro no saben el cotorreo que traemos acá”.

Abro hilo de la mente "maestra" que se le ocurrió inventar una falsa relación entre Carlos Rivera, Yahir y su hijo Tristán.

Es el mismo "pelmazo" que se le ocurrió inventar un romance entre Javier Alatorre y Bobby Pulido por "diversión".

Se hace llamar FERNANDO JM#CarlosRivera — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) March 26, 2024

