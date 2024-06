Yahir y sus razones para no participar en el ‘Generaciones Tour’

Ahora que Yahir se reconcilió con su hijo y planean hacer una canción juntos, llamó la atención que será uno de los ausentes en el reencuentro de los exacadémicos en el ‘Generaciones tour’. Show en el que estarán algunos exparticipantes del famosos reality de TV Azteca como Nadia, Myriam Montemayor, Erasmo Catarino y Raúl Sandoval, entre otros.

Ante su ausencia en el cartel oficial, la prensa le cuestionó las razones por las que no participará en esta gira. En redes sociales los fans han expresado que les gustaría ver a más figuras como Yahir.

¿Por qué Yahir no va a estar en el ‘Generaciones tour’?

El cantante contó su razón para no estar en ‘Generaciones tour’ y dijo que tiene sus propios proyectos y está por sacar nueva música. Esto le impedirá ser parte de esta gira de exacadémicos, pero no descartó hacer alguna participación especial.

“A mí me gusta el elenco. Me gusta como están. Platiqué con Jack Borovoy, platicamos de hacer algunas cosas también ahí. No sabemos cuándo ni cómo. Lo que pasa es que yo también tengo un proyecto bien importante ahorita”, dijo.

Además, aclaró que no es por ego que no estará junto a ellos en esta gira: “No, para nada. Yo tengo un proyecto que está muy avanzado, musical, gira y todo el rollo”, indicó.

¿Quiénes estarán en el ‘Generaciones tour´'?

De la primera generación de ‘La academia':

Myriam Montemayor

Nadia, la nominada a los Premios Grammy

Raúl Sandoval

Laura Caro

De la segunda generación de ‘La academia':

Erika Alcocer, la ganadora

Marco More, el segundo lugar

De la tercera generación de ‘La academia':



Dulce López, el segundo lugar

Melissa Ibarra, el tercer lugar

Lety López

Ricardo Hernández

De la cuarta generación de ‘La academia':

Erasmo Catarino, ganador

Adrián Varela, el tercer lugar

José Luis Díaz

De la quinta generación de ‘La academia':

El ganador, Samuel Castelán

El segundo lugar, Colette

Al momento se desconoce si conforme vaya avanzando el proyecto, se unirán exalumnos de otras generaciones.