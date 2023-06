Yeri Mua confiesa que padeció de anorexia desde su niñez: “fue complicado aceptar mi cuerpo”

Yeri Mua confesó que intentó en su niñez y adolescencia bajar de peso, pero se sintió frustrada al no poder hacerlo, por lo que comenzó a tener problemas alimenticios más graves.

Recientemente, la influencer Yeri Mua asistió al programa del youtuber Gusguri, en donde habló de los problemas alimenticios que cargó consigo desde que era niña.

Nuevamente, Yeri da de que hablar y en esta ocasión no se trata de una polémica, sino de temas personales con los cuales tuvo que lidiar desde pequeña: “Desde los nueve empecé a sufrir anorexia”.

En ese contexto, la famosa confesó que tenía problemas con la aceptación de su cuerpo: “Empecé a sufrir anorexia, entonces fue complicado para mí aceptar mi cuerpo”.

Dichos problemas de aceptación la llevaron a mantenerse en diversas dietas todo el tiempo: “Estaba constantemente haciendo dietas o como muy traumada con qué comía porque me sentía gorda”.

Asimismo, externó que fue una etapa oscura de su vida: “Fue una etapa bien complicada mi adolescencia por el tema de mi cuerpo, o sea como que nunca me sentí cómoda porque cuando era flaca me sentía gorda y ya luego engordaba y no, o sea, tenía un desma***".

Yeri Mua es una influencer mexicana que es sumamente conocida por encontrarse constantemente en polémicas / Instagram: @yerimua

Fue así que también cayó en depresión y comenzó a subir mucho de peso, algo que la hacía sentir muy mal: “Pasé por lapsos bien complicados de mi autoestima y hubo un momento que yo me dejé engordar y me descuidé totalmente, o sea, yo me acuerdo de que no me quería bañar, o sea, estaba muy deprimida, o sea pasé por depresiones con mi cuerpo”.

La famosa dio detalles de como era enfrentarse a los pensamientos negativos con respecto a su cuerpo / Facebook: Yeri Mua

Dichos momentos los enfrentó cuando solo tenía aproximadamente entre 15 y 16 años: “Pero para todo esto yo era todavía una niña, o sea tenía 15 o 16 años y como que empecé a comer mucho, me dejé de arreglar, yo dije '¡ay, no me importa!’.

La influencer explicó que las fotos que muestran sus haters para juzgarla son justo de la etapa de su vida en que se encontraba en depresión / Instagram: @yerimua

Incluso señaló que las fotos que constantemente exponen en redes de ella de manera algo cambiada a como es ahora son de esos momentos y es que se encontraba en lo que considera su peor etapa:

“Me descuidé y por eso están esas fotos mías horribles, pues era mi peor etapa, pero no era fea, realmente estaba gordita, no buscaba verme bien, yo prefería poner algo que me tapara las lonjas en vez de buscar lo que me favoreciera”, relató.