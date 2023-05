Yeri Mua estaría preparando un fuerte “escándalo” en contra de Naim Darrechi tras terminar su relación

Usuarios consideran que esta polémica es “armada” dado que Naim Darrechi seguía en el departamento de Yeri, luego de presuntamente culminar su relación.

Yeri Mua está nuevamente en vuelta en la polémica luego de que confesó que supuestamente le fue infiel a su antes novio, Naim Darrechi, con su mejor amigo en Acapulco.

Esta situación dio arduamente de qué hablar, por lo que la influencer jarocha explicó en diversos lives que se encontraba “bien” luego de terminar su relación, además de que se protegió con un contrato de confidencialidad, para que así su ahora ex no “le tirara” a ella.

Fue por ello que Maryfer Centeno procedió a analizar el lenguaje corporal de Yeri, para así aclarar si es verdad que está “tranquila” como ella lo dice, pues la mayoría de las veces protagoniza fuertes peleas con sus ex parejas; pese a que muchos consideran que toda esta controversia es actuada.

Yeri Mua le fue a infiel a Naim, situación que le confesó en un video de HotSpanish / Instagram: @yerimua @naimdarrechi

“Yo creo sí que hay mucho dramatismo y mucha actuación aquí… ¿Tú crees que esta cara es de todo bien? Por supuesto que no. Una cara de ‘todo bien’ tendría que ser otro tono de voz, tendrán que ser otras expresiones faciales, no, no está todo bien”, comenzó.

Y agregó: “Aquí no hay ni paz, ni tranquilidad, está distraída… Creo que gran parte está como armadito, como que tiene que ver con la interacción, me parece que además es válido, es un negocio”.

La grafóloga opinó que según las expresiones de Yeri no tarda en “quemar” a Naim, ya que de alguna manera siente “superioridad moral” ante él.

Yeri destacó que firmó un “contrato de confidencialidad” con Naim para que no hablara mal de ella. / Instagram: @yerimua

“Fíjate que sí podría decir muchas cosas, porque está enseñando las palmas y después se acomoda el abdomen… Seguramente va a seguir hablando, esta es la punta del iceberg de lo que vamos a hablar… Yeri Mua no se caracteriza por guardarse nada, ni por su prudencia, ni por su autocontrol, al contrario, aquí lo que está haciendo es desatar el escándalo”, reiteró.

Por último, Centeno aseveró que existen muchas personas que se acercan a la influencer con el fin de “tener más seguidores”, lo que ha derivado a que ella se sienta “más fuerte” y “superior” de quienes está hablando.