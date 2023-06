Yeri Mua llamó “inventada” a Jeni De La Vega y se burló que participó en Enamorándonos.



Yeri Mua se le fue con todo a Jeni De La Vega, exparticipante de Enamorándonos y supuesta exnovia del cantante Peso Pluma. Luego de que la influencer criticara a la Yeri por haberse orinado en el carro alegórico del Carnaval de de Tihuatlán, en Veracruz.

Fue hace unos días, cuando Jeni De La Vega dio su opinión sobre Yeri Mua asegurando que ella no representa a los mexicanos y da vergüenza.

“En nombre de todo México me disculpo, pero ella no nos representa como mexicanas, porque, qué vergüenza la verdad, yo no sabía ni quien era, pero me pasaron un video de ella en un Carnaval, arriba de un carro alegórico haciéndose de la pipi, o sea”, comentó Jeni De La Vega en una transmisión en vivo.

Jeni De La Vega formó parte del programa Enamorándonos y aseguran que fue novia de Peso Pluma. / Instagram: @jenidelavega

Sin embargo, a pocos días de haber hecho comentario, Yeri Mua respondió con todo a Jeni De La Vega y aseguró que le parecía absurdo que ella saliendo de un programa como Enamorándonos se atreva a criticarla.

“Más allá de haberte culea** a Peso Pluma, ¿Qué es de ti? ¿Qué es de tu carrera? Me puse a buscar por qué eres famosa, me enteré que saliste en Enamorándonos, yo no te voy a juzgar por salir en ese programa, pero ¿tú criticándome a mí por un contenido basura? Creo que sería estúpido criticar mi contenido basura, que me genera dinero, cuándo tú saliste de un programa basura”, comentó Yeri Mua en un live que compartió en Facebook.

“O sea por Dios, Enamorándonos, tengo una pregunta para ti ¿y si encontraste el amor en Enamorándonos? ¿o no? Qué ridiculez, en serio no te conocía eres muy guapa, ¿por qué te rebajas a tener un pleito conmigo? yo ni siquiera te conocía”, dijo Yeri Mua.

Yeri Mua pone en su lugar a exnovia de Peso Pluma, por criticarla y decir que da vergüenza / Instagram: @yerimua

“Eres igual de inventada que las que me critican (…) tu participación en Enamorándonos era igual de basura que mi contenido”, expresó finalmente, la influencer veracruzana, quien le pidió a Jeni De La Vega no hablar de ella.