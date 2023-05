Yeri Mua se limita a dar detalles de su ruptura con Naim, pero un golpe en su rostro alerta a sus fans

La influencer apareció con un fuerte golpe en el rostro tras romper con Naim.

Yeri Mua y Naim Darrechi fueron por unos cuantos meses la pareja del momento, gracias a las polémicas declaraciones que ambos hacían en torno a su vida de famosos y su relación amorosa, pero esto llegó a su fin.

Sin embargo y a diferencia de sus relaciones pasadas la ‘Bratz jarocha’ afirmó que no volverá a hablar de sus temas personales en cuanto a relaciones sentimentales se trata.

“La gente me culpa a mi de todo, dicen que yo soy la mala, dicen que yo quiero monetizar con mis problemas personales y al final yo termino yendo a terapia por gente que nunca ha ido a terapia”, dijo molesta durante un live”.

Insistiendo en que esta vez no daría detalle alguno: “No sé por qué quieren que yo hable de ese tema, si al final de cuentas cuando yo les cuento cosas sólo me culpan. No le veo el caso. Es desgastante. En este momento prefiero estar tranquila y calmada, no quiero hacer una pinche polémica de cada separación”.

La influencer aseguró que tal vez lo haga cuando se sienta lista: “Son mis tragedias, yo decido qué contar. Cuando me sienta lista, ya les contaré, por ahora no, es muy reciente todo”, aseguró.

Yeri Mua asegura que se encuentra atravesando por un proceso muy dificil para ella.

Sin embargo, lo que también llamo la atención fue el golpe que tenía en la comisura del labio, moretón que en un live antes no tenia pero sin éxito explico que le sucedió, lo que dejo mas preocupado a sus fans.

Finalmente Yeri Mua asegura que se encuentra atravesando este difícil proceso de separación en compañía de la gente que en verdad la quiere como lo son sus padres y sus amigos, y desea que finalmente la paz llegue a su vida.