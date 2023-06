Yolanda Andrade entregó secretos en caso de morir y deja desgarrador mensaje

Yolanda Andrade compartió un mensaje en sus redes sociales pero por temor a que su salud se agrave, ya dio información a un amigo para que la publique en caso de que pueda perder la vida.

La salud de Yolanda Andrade ha preocupado en los últimos días y recientemente acudió a la XEW para hablar con la productora del programa Montse & Joe, por los malestares que aún presenta, mismos que aún no le permitirán reintegrarse al trabajo.

Hace unas semanas, la conductora estuvo al borde de la muerte al ser hospitalizada tras presentar síntomas como dolor de cabeza y vómito de sangre, y en la XEW se encontró con algunos medios en donde reveló entre lágrimas, “estoy cansada, de verdad, mira, tengo un problema en el ojo que no se me ha quitado por la aunerisma que tengo acá, vengo a mi trabajo porque no tengo un justificante médico, mi prioridad es mi salud ahorita, no me siento bien”.

Ante estos fuertes problemas de salud que según el Centro Médico ABC, representan una emergencia médica que ponen en riesgo la vida de las personas que los presentan, Yolanda decidió darle información privilegiada a un amigo para que pueda publicarla en caso de que pierda la vida al agravarse su salud.

Así lo dio a conocer el amigo en cuestión, Jorge Carbajal recientemente en una entrevista con Angélica Palacios pues desde hace un tiempo, acordaron que comenzaría a escribir las vivencias de Yolanda, pero el proyecto tuvo que suspenderse por los problemas de salud que él enfrentó hace un tiempo y ahora que ella también está enfrentando estos problemas, decidió entregarle este material en un disco duro, para que lo difunda por si llega a perder la vida.

Yolanda Andrade dejó sus memorias en manos de un amigo porque le preocupa su salud / Facebook: Yolanda Andrade

“Cuando regresa a su casa (del hospital) me dice, ‘hermana, te voy a enviar algo’, me mandó una cajita, no me la mandó en mensajería, me lo trajeron directamente. La abro para ver qué era y resulta que es un disco duro. Le escribí y le dije, ‘ya recibí lo que mandaste, ahora dime qué es o para qué es o qué hago’, y fue entonces que me dijo, ‘ahí viene todo lo que hemos platicado, todo lo que hemos dicho, todo lo que tú ya sabes y lo que no sabes, ahí también viene’”, reveló Carbajal.

Y concluyó diciendo, “me dijo, ‘te lo quise entregar porque no sé si la voy a librar hermana, si pasa algo, tú sabes lo que haces con eso, guárdalo y guárdalo bien”.

Finalmente, Yolanda compartió a través de Instagram una historia donde confirmó que le mandó sus secretos a su amigo.

Yolanda Andrade compartió sus memorias con Jorge Carbajal para que las dé a conocer en caso de morir / Instagram: @yolandaamor

Yolanda Andrade se despide con desgarrador mensaje

A través de sus redes sociales, la conductora de Unicable compartió también un mensaje de despedida, pero esperanzador para sus seguidores.

“Para ti. Con amor. Yolanda Andrade. Gracias. Me despido por lo pronto, regreso al 100”, escribió la conductora.

Inmediatamente, amigos como Maribel Guardia le escribieron, “orando por ti preciosa amiga, Dios contigo”; Omar Chaparro también le escribió, “oramos por tu saluda amiga, eres sabia, eres fuerte y de la mano de Dios todo es posible”.

Roxana Castellanos por su parte le dijo, “venga hermana de mi alma, recupérate, descansa, hazle caso al cuerpo, recárgate, aquí te contenemos con mucho amor. Fuerza hermana del alma, te amo”.