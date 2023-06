Yolanda Andrade no se quedó a grabar su programa tras reaparecer en la XEW

Yolanda Andrade reapareció ante los medios, entre lágrimas y confirmó que de momento su prioridad es la salud

Hace unas horas Yolanda Andrade apareció a las afueras de XEW, luego de haber estado hospitalizada gravemente, lo cual ha puesto en alerta a sus seguidores por su estado de salud.

Yolanda Andrade se presentó en las instalaciones de la XEW, donde se graba su programa Moe&Joe , al cual no se ha presentado en las últimas semanas, debido a sus problemas de salud.

Yolanda llegó con gafas oscuras junto a Montserrat Oliver y confirmó a la prensa que tenía que hablar con su productora, pues tenía que grabar y aún no está en condiciones de trabajar aún, pues se siente cansada.

Su hermana Marilé le tomó un pequeño video, donde en broma le dice a alguien: “No, hermano, yo con esta cara parece que estoy adentro de la ‘caja’”. / Cortesía de Marilé Andrade

“No vine a trabajar porque estaba en el hospital y ayer no vine porque estaba con las cosas del tratamiento, y hoy de verdad no puedo trabajar, ahorita para mí no, quiero descansar, estoy cansada”, comentó Yolanda Andrade a los medios.

“Necesito hablar con mi productora, necesito hablar con ella”, dijo la conductora, quien que su doctor descartó que tenga un tumor cerebral.

Yolanda Andrade reaparece en público tras su hospitalización y rompe en llanto / YouTube: Imagen Televisión

Finalmente, Yolanda Andrade salió de las instalaciones de XEW, en una camioneta, confirmando que en efecto no se quedaba a trabajar.

Yolanda Andrade fue cuestionada respecto a cuándo regresará a su programa.

“Sí (seguiré en el programa) espero estar bien la próxima semana), comentó Yolanda, sin embargo, no dio declaraciones al respecto y dejó la XEW, en una camioneta negra.