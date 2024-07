Zya Barceló va por Miss Universo a los 40... ¡¡y puede ganar!!

El concurso Miss Universo 2024 se abrió a la inclusión. Ahora da la oportunidad de que participen mujeres de 30 años o más, casadas, que sean mamás e incluso mujeres trans.

Platicamos con Zya Barceló, una de las contendientes. Ella tiene 40 años y tres hijos.

“Siento que era necesario un cambio. Lo estaban haciendo en otras partes del mundo, y yo represento ese giro de 180 grados”.

Zya Barceló

La guapa modelo nos contó sobre su participación: “Me cayó de sorpresa ser la primera mexicana de 40 años representando al estado de Hidalgo en este certamen. Me invitó Martha Cristiana, quien era la directora de Miss Universo México. Hice casting y Osmel Sousa, ‘el zar de la belleza’, me eligió”.

LUIS PEREZ / TVNotas

Al preguntarle si era necesaria la renovación dijo: “Cien por ciento. Ahí están las estadísticas. Se ve en el fandom de estos concursos que ha bajado porque ya no representan a la mujer de hoy”.

Así se prepara Zya Barceló para participar en el certamen

“Tuve que armar en dos meses un equipo de trabajo yo sola. Nadie me está apoyando. Tomo clases de oratoria, pasarela, expresión corporal, maquillaje, etcétera”.

Zya Barceló



No le da miedo afrontar este reto. “He vivido tantas cosas en mi vida que lo veo como una experiencia que me fortalece como mujer y como ejemplo de que se puede lograr lo que uno se propone”.

“Estoy aquí para representar a la mujer empresaria y líder actual. Es la primera vez que lo hago. Si no lo aceptaba, me podría arrepentir por las oportunidades que me pueden llegar después”.

LUIS PEREZ / TVNotas

También nos platicó cómo toma las críticas de los haters en redes sociales: “Estoy preparada para todo tipo de crítica. Cuido mucho lo que dejo entrar a mi mente. Además, estoy tan ocupada con mi trabajo que no tengo tiempo para eso. Soy una mujer que ama la vida. He luchado para lograr lo que tengo. Soy muy cariñosa, apapachadora con mis hijos. Los disfruto al máximo. Todo lo tomo en serio para lograr mis objetivos”, finalizó.

En 2013 se casó, pero se divorció en 2018 tras sufrir violencia de género.

LUIS PEREZ / TVNotas

Zya Barceló representa con orgullo a la mujer mexicana actual: empresaria, líder y mamá empoderada

Es modelo, nutrióloga y coach de salud. Es mamá de tres niños.



A raíz de vivir violencia de género , se convirtió en activista y ahora apoya a mujeres que viven la misma situación.



que viven la misma situación. Representará al estado de Hidalgo en Miss Universo México: “Estoy aquí para representar a la mujer empresaria y líder actual” .



. El certamen se realizará el 7 de septiembre en Cancún.

