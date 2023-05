Ferka revela que estaría dispuesta a hacer “un trío” para encender la llama de la pasión: “Está padre”

Ferka aseguró que respeta mucho a quienes deciden tener una relación abierta en este 2023.

María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, sorprendió en redes sociales, luego de revelar su método para así seguir manteniendo la llama de la pasión en una pareja, pues destacó que existen momentos en los que se deben acudir a estas prácticas para dejar a un lado la monotonía.

Por medio del podcast de Luis ‘Potro’ Caballero, denominado ‘El Potrero’ fue que la actriz externó su postura ante algunas prácticas para dejar de lado la rutina en una relación, y compartió que ella sí podría acudir a estas para hacer un “refresh” con su pareja.

Ferka dijo que pese a sus errores, es una mujer inteligente. / Francisco Mancera



“Respeto mucho a la gente que maneja este tipo de cosas para hacer un refresh en la relación, que es la relación abierta y que cada quien, por su lado, hace y deshace lo que quiere, con quien quiere y no me cuentes, que eso es muy fácil”, comenzó.

Y agregó: “Pero aquí es de los dos no lo comemos, los dos hacemos travesuras, entonces, yo siento que no me tengo que esperar hasta que tenga 10 años de aburrición en un matrimonio, no, creo que el tiempo es totalmente relativo, pero si el día de mañana este ser tiene esta curiosidad, sí es fuerte, tal vez, ver a tu pareja como con otra persona, pero prefiero que se porte mal conmigo”.

Así lo dijo:

Finalmente, Ferka aplaudió que estos métodos se puedan implementar, ya que muchas veces, al no hacerlo, se propicia la infidelidad.

“Claro, porque nos vamos a estas relaciones hetero y claro, cuanto marido no le pone el cuerno a la señora en la oficina, entonces, yo hoy lo que quiero invitar, no importa, seas gay, no gay, el tipo de familia o pareja que formes, es la sexualidad es para todos, y si tú hoy tienes la libertad y confianza con tu pareja… Si lo hablan y pueden, creo que está padre”, concluyó.