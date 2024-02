Horóscopo semanal 20 a 26 de febrero ¿Qué le depara a Piscis y a todos los signos zodiacales?

Esta semana en tu revista TVNotas te traemos los horóscopos. Suscríbete a la edición digital y checa los horóscopos antes que nadie.

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO Tu mente está agotada de pensar tanto. Mejor actúa y permite que tu creatividad aflore. Se mantiene a flote tu economía. No tienes ganas de hacer grandes esfuerzos por moverte de lugar porque te ocupan cuestiones familiares de la vida cotidiana. Habrá que reforzar la salud, sistema nervioso y huesos en general. Te llega un proyecto sabroso que te dará alegrías y buena paga. En el amor, esa persona del pasado siempre regresa. ¿Hasta cuándo? Karla Ruiz

Rihanna es Piscis. Nació 20 de febrero

Rihanna fue cachada comprando ropa para su segundo hijo y dio una pista sobre si es niño o niña / Instagram: @rihannaofficiall

TAURO

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Te sientes agotado de luchar por la familia y resolverle la vida a todos. ¡Eso se acabó! De ahora en adelante pensarás en ti y te dedicarás a tu salud, belleza y trabajo. Algún karma pesado salió de tu vida ahora que Plutón ingresó a Acuario. Todo se te facilitará y sentirás que la vida te hace justicia. Llegan buenos negocios y patrimonio familiar. La disciplina y voluntad serán los ingredientes necesarios para lograr tus planes. Hay buen amor.

LEO

24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Analizarás detenidamente qué rumbo laboral deseas seguir y pondrás tu potencial y creatividad para que suceda. Recobrarás a los amigos distanciados y con la pareja te mostrarás más paciente y cariñoso, limando toda aspereza. Si estás soltero tendrás el valor para buscar a esa personita que te gusta y será agradable y dulce. Te llegan los proyectos y propuestas por donde menos lo esperas. Habrá que cuidar tu estómago con prebióticos y té de manzanilla con miel.

ESCORPIÓN

24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Tu vida es bastante buena aunque se te han presentado problemitas de comunicación con gente cercana y equipo laboral. Es un año lleno de sorpresas y proyectos agradables, alguna premiación o reconocimiento que compartirás con los que más amas. Por ahora, te ocuparán temas de investigación frente a la computadora y juntas de trabajo. Tu estómago puede estar resentido por algún medicamento que te cae pesado. En el amor, querrás más tiempo para ti pero le amas.

GÉMINIS

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Estuvieron difíciles para ti las semanas anteriores. Todo se complicó y la comunicación no fluía a nivel laboral. Sin embargo, todo se compone y suaviza, aunque habrá que meterle muchas ganas. Tus proyectos suceden y cuajan con éxito. Hay mucho trabajo creativo por delante, pero lo disfrutarás al máximo y tus talentos resurgirán. Pon atención a tu salud con temas estomacales y dentales. El amor se vuelve más amable.

VIRGO

24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Te estás dando cuenta de que necesitas expresar tus sentimientos de una manera diferente, tanto con la pareja como con la familia. Profundiza en la inteligencia emocional y la suavidad que necesita la convivencia y permite el acercamiento. Laboralmente quieres cambios drásticos, pero has estado distraído con otras cosas. Urge que pongas atención y concentración para encontrar el nicho perfecto para tu profesión y puesto. Se te abrirán las puertas.

SAGITARIO

23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Quizá sientes que estás a “destiempo”, ya que no llegas ni en el momento correcto a los proyectos ni al lugar adecuado. Estás en transición. En esta segunda quincena de febrero empezarán a cuajar las oportunidades y de ahí no pararás todo el año. Urge más alegría para que suba tu vibración y las cosas se faciliten. Tu salud necesita ayuda con alimentación sana y ejercicio. El amor no está en su mejor momento, ya que estás fuera de tu centro.

ACUARIO

21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Tu cabeza ha estado llena de ideas, algunas magníficas y otras muy fantasiosas y hasta paranoicas. Son muchas las cosas que quieres hacer, pero empieza por algo específico. Cuando lo tengas aterrizado y funcione ve por más, pero no antes. No tienes ganas de oír por ahora los consejos de nadie. Quizás un terapeuta pueda ser útil como oyente neutro. Hay gastos fuertes. Quizá requieras de un breve préstamo. Te darás la oportunidad de volver a amar.

Natalia Lafourcade es piscis. Nació el 26 de febrero

Natalia Lafourcade le gana a Bad Bunny / Redes sociales

ARIES

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Muchos de tus enigmas y preocupaciones se irán resolviendo. Llegan las herramientas, los aliados y el dinero para hacerlo. A nivel familiar, entra un nuevo entendimiento que te dejará satisfecho. Incrementarás tus bienes con negocios acertados e inteligentes. En el amor, dejarás en pausa una relación que aún no acaba de cuajar porque estás ocupado con tus cosas. Tu salud requiere de paz y tranquilidad, sobre todo tu estómago.

CÁNCER

22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Han sido días de turbulencia y desazón por malentendidos y resentimientos porque no sientes haber recibido la retribución a tus actos. Entras en un ciclo afortunado que te dará muchas satisfacciones. Encuentras tu rumbo y el nicho perfecto para tus talentos y necesidades laborales y económicas. Ciertas personas salen de tu vida para dejar entrar a otras que te serán de gran valor y aporte en todos los sentidos. Prepárate porque el amor llega con fuerza.

LIBRA

24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Entras en una fase de gran creatividad y actividad intelectual. Ideas brillantes llegan a tu cabeza. Hazlas valer, escríbelas, publícalas, muéstralas y compártelas con el mundo y, a cambio, habrá la economía que necesitas. Tu salud no ha estado del todo bien últimamente y habrá que esmerarse más con disciplina y entrega. Llegan nuevos amigos con quienes compartirás risas y buen humor. Habrá que ir al dentista.

CAPRICORNIO

22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Haces mil cosas queriendo recobrar el tiempo perdido, pero te agotas en el intento. Cuida tu salud más que nunca y descansa lo más posible. Bájale al mundo social. Te llegan excelentes oportunidades laborales y proyectos muy sabrosos. Descarta aquellos que te quitan tiempo y no te han dado frutos. En el amor, si tienes pareja es más tu mejor amigo que amante, pero estás a gusto así. Si estás solo, se asoma un pretendiente.