Horóscopo semanal del 23 al 29 de julio, ¡todos los signos!

¡Te tenemos el horóscopo semanal de todos los signos! Comienza la temporada de Leo, las personas nacidas bajo este signo son nobles y orgullosas. Son líderes natos y se visualizan fuertes, ambiciosas e independientes. Siempre consiguen lo que se proponen. Los ‘Leo’ son entusiastas, creativos y comprensivos con las circunstancias de los demás. Adoran los lujos y la aventura. Correr riesgos les motiva. Su ego es muy alto.

Mira: Luis Ángel Robelo: Quitan la vida al padre y hermano del cantante mexicano, él comparte el momento en video

ARIES

21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Te dedicarás a sacar cosas de tu armario, cocina y archivos que ya no te sirven. ¡Hay tanto que deseas dejar ir! También decides olvidar la rabia y entripados que has vivido últimamente. El aprendizaje será poner límites a tiempo y no dejar que las cosas se vayan hasta su última consecuencia. No te gusta enfrentar, pero aprende a hacerlo y resolver las cosas en cuanto llegan. Llegan cambios laborales a tu favor beneficiando tu bolsillo.

Aries / Canva

TAURO

21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Recibiste traiciones de algunos “amigos”. Ya aprendiste a no contar tus planes a nadie hasta verlos hechos realidad. “Eres dueño de lo que callas y esclavo de lo que dices”. Estás a punto de dar un salto cuántico en lo laboral y económico. No estarás exento de envidas. Hazte una limpia: con un ramo que compras en los mercados con las yerberas. Lo pones a hervir, cuelas y lo viertes de pies a cabeza desnudo en el baño. Llegan nuevos pretendientes.

Tauro / Canva

GÉMINIS

22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Al fin todo empieza a desatorarse. Vuelves a tener confianza en tus proyectos, carrera y vocación, después de tantas dudas y dificultades en el camino. Vuelves a ser protagonista de la situacióny no la comparsa de nadie. Esa persona que te gusta mostrará especial interés y se profundiza la relación. Llegan excelentes noticias en lo laboral. Estás a punto de firmar un contrato que cambiará tu economía. Recibes noticias del extranjero.

Géminis / Canva

CÁNCER

22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

Recibes ayuda de gente desinteresada. Sabes que cuentas con ellos en las buenas y en las malas. Habrá discusiones y alejamiento de personas o colaboradores que no cumplieron lo pactado y les dirás adiós. Vienen sorpresas agradables que te cambiarán la rutina. La vida te llevará por rumbos insospechados. Justo ahí encontrarás tu lugar y destino, en lo personal y en lo laboral. No tengas miedo de volver a abrir el corazón. Vienen sorpresas.

Cáncer / Canva

LEO

24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Necesitas un descanso de todo. Querrás escapar unos días a la playa o aquel pueblito que te brinda paz. Has tenido que morderte el orgullo más de una vez y ceder ante las propuestas de tu equipo de trabajo o empresa para que se lleve a cabo el proyecto en cuestión. ¡Bien por ti! Es probable que la vida te lleve a realizar una labor u oficio que ya hiciste años atrás. Te volverá a funcionar con éxito. Resurgen tus habilidades creativas y diplomáticas.

Leo / Canva

VIRGO

24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Seguramente planeas un viaje, traslado o movimiento que traerá excelentes consecuencias, aventuras y cambios de vida. Atrévete sin remilgos porque lo pediste a los cielos y ya se te cumplió la petición. Suelta tus prejuicios y lánzate en los brazos de ese amorcito o amante que te busca. Valdrá la pena. En el trabajo cumplirás con todos los requerimientos y les callarás la boca a los que quisieron humillarte. Hay diversión y muchas risas.

Virgo / Canva

Ve: La casa de los famosos México 2: entre desafíos, esposos de peluche y siameses ¡se vivió el gran estreno!

LIBRA

24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Sales adelante poco a poco, removiendo los obstáculos y poniendo buena cara. Ya reconociste la necesidad de rodearte de gente amorosa para las buenas y las malas. Suelta tus inseguridades porque posees grandes dones e inteligencia para salir adelante. Traes preocupaciones económicas y recortarás gastos por unos meses hasta estabilizarte. Es lo más inteligente. Recibes una visita agradable e inspiradora.

Libra / Canva

ESCORPIÓN

24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Tratas de solucionar cosas que llegaron juntas. Estás abrumado y cansado. Esta semana seguirás arreglando los últimos detalles. Toma unos días de vacaciones para reponer energía. Tu humor no ha estado en su mejor momento porque necesitas voz de mando. A la pareja la tendrás relegada en segundo plano y será sano porque él o ella también están ocupados. Escucha a tu cuerpo. Tuespalda y caderas necesitarán cuidados especiales.

Escorpión / Canva

SAGITARIO

23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Ten tu agenda y no te salgas de lo que ya pactaste. Laboralmente andas distraído y queriendo hacer mucho en varias partes a la vez. Esto diluye los resultados. Enfócate y decide en qué vale la pena poner tu atención y deshazte de la paja que solo te distrae. En el amor, hay seducción, pasión y largas horas bajo las sábanas ardientes. Estás gastando mucho. Mídete y mejora tu administración.

Sagitario / Canva

Lee: La casa de los famosos México: Así quedaron repartidos los cuartos Mar y Tierra

CAPRICORNIO

22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Te han pasado muchas cosas últimamente. Hay tropiezos, el camino bloqueado y te enfrentas a sinsabores que has tenido que resolver rápido y sin tardanza para que no empeoren. Haz una limpieza energética en tu casa: Pones un recipiente de vidrio en la sala donde no se vea mucho, con media bolsa de sal gorda marina y un litro de vinagre blanco. Esto recogerá la mala energía. Si le salen animalitos muertos o hace espuma, lo lavas y vuelves a poner.

Capricornio / Canva

ACUARIO

21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Las cosas no salieron como calculaste y puedes sentirte frustrado o triste. Lo mejor está por llegar si pones tu cabecita en orden y metes acción decidida a tu vida y das los pasos necesarios. No esperes ayuda económica de los tuyos, porque por ahí no llegará, tendrás que crear la abundancia por ti mismo. Es lo que la vida te trata de decir. Encuentras a alguien que amará tu alma y con quien podrás contar en las buenas y en las malas.

Acuario / Canva

PISCIS

20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Tratas de enfocarte en tu trabajo y dar el mejor servicio posible. Sin embargo, te llegan visitas inesperadas. Gente que te distrae y te saca de tus horarios ¡Cuidado! Ahora más que nunca conviene mejorar tu oficio, estudiar y cuidar los detalles. Llegan inconvenientes con vecinos o con gente con la que vives. No los enfrentes. Capotea sus humores y sigue de largo. En el amor, llega alguien que te moverá el piso y será recíproco. Hay romance a la puerta.

Para encontrar tu horóscopo cada semana, busca tu revista TVNotas impresa o digital.

Piscis / Canva

Te puede interesar: Ferka y Jorge Losa protagonizan romántico momento en la final de Masterchef ¡y en redes son blanco de memes!