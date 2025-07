Horóscopo semanal del 15 al 21 de julio de 2025 ¡Todos los signos!

Seguimos en la temporada de Cáncer. Las personas nacidas bajo este signo se carcaterizan por ser muy inteligentes, con una pasión innata por aprender, estudiar e investigar, además de disfrutar de una buena alimentación. Su sensibilidad es notable, lo que la hace necesitar constantes muestras de amor y protección.

Aunque suele sufrir en silencio y evita mostrar su vulnerabilidad, tiene el valor de buscar ayuda en psicólogos, terapias alternativas e incluso chamanes, demostrando una apertura poco común hacia el autoconocimiento y la sanación.

ARIES del 15 al 21 de julio de 2025, horóscopo semanal

ARIES 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL

Se empiezan a abrir todas las puertas que estaban estancadas. Tomarás decisiones con gran determinación. Los problemas familiares, detractores y envidiosos, empiezan a desaparecer y avanzarás con velocidad. Dejarás que cada uno resuelva su vida y te quitarás de encima un gran peso que no te corresponde. Es recomendable que te hagas una limpia casera con agua de romero, ruda y lavanda.

TAURO del 15 al 21 de julio de 2025, horóscopo semanal

TAURO 21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO

Hay viajes, eventos y nuevas actividades que entran a tu vida. Al fin sueltas un gran peso que cargabas en la espalda. Dejarás atrás las tristezas. Asistirás a un evento espiritual que llenará tu alma de entusiasmo y supondrá la renovación de tu fe. Te acompañará la fuerza y la determinación. Ya no dejarás las cosas para después. Aún hace falta soltar la testarudez y abrirte a la nueva versión de ti mismo que nace.

GÉMINIS del 15 al 21 de julio de 2025, horóscopo semanal

GÉMINIS 22 DE MAYO AL 21 DE JUNIO

Recibes señales de tus maestros espirituales. Tu vida profesional avanzará rápidamente después del estancamiento, con gran abundancia. Todas las vicisitudes y tropiezos recientes fueron para sacarte de tu zona de confort y que te lanzaras hacia delante con disciplina. La inacción sería lo peor que te pudiera pasar. El éxito viene hacia ti. No tengas miedo de triunfar.

CÁNCER del 15 al 21 de julio de 2025, horóscopo semanal

CÁNCER 22 DE JUNIO AL 23 DE JULIO

El reconocimiento quiere llegar a tu vida, pero parece que te escondes. Te da pereza tener que lidiar con la fama y el brillo. No quieres ser expuesto. La existencia no te permitirá quedarte quieto e inmóvil. Te obliga a avanzar y a expandirte. El trabajo toca a tu puerta, pero quizá estás distraído y no lo ves. ¡Quítate las vendas de los ojos! ¡Camina con determinación! Conocerás a alguien que te abrirá los caminos.

LEO del 15 al 21 de julio de 2025, horóscopo semanal

LEO 24 DE JULIO AL 23 DE AGOSTO

Crearás una fundación o empresa. Esta vez sí funcionará y prosperará. Será estable y duradera. No escatimes esfuerzos y entrégate por completo. Esta vez no saldrás defraudado. Enfréntate a tus miedos, porque podrás vencerlos. Es verdad que estás muy cansado, pero estás recibiendo energía renovada de los cielos. Toma vitaminas. Regresan las aventuras y los viajes. Sé diplomático, ante todo.

VIRGO del 15 al 21 de julio de 2025, horóscopo semanal

VIRGO 24 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE

Aunque eres muy racional, te ayudará en gran medida la espiritualidad. ¡Conecta con tu ser superior y con el universo! Ábrete a pedir lo que te hace falta, ya sea cariño de los tuyos, compañía o consejo. ¡No te cierres a nada! Aunque no te darán el trabajo para el que aplicaste recientemente, algo maravilloso se cocina. No te convenía. No te desanimes, porque algo increíble está por llegar. Un nuevo amor aparece en el camino.

LIBRA del 15 al 21 de julio de 2025, horóscopo semanal

LIBRA 24 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE OCTUBRE

Has hecho muchos corajes, pero eso mismo te dará el valor para salir adelante y ser independiente en todos los sentidos, sacando la casta. Hay atracción mutua con alguien que te hará sentir valorado. Los amigos que están llegando a tu vida te tratarán de una manera especial. Tu forma de comunicarte, con suavidad y honestidad, te hacen brillar hermosamente, con magnetismo y atractivo. Mejora tu economía.

ESCORPIÓN del 15 al 21 de julio de 2025, horóscopo semanal

ESCORPIÓN 24 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE

Hay tropiezos y complicaciones en tu trabajo, pero saldrás airoso. Aunque hay muchas envidias a tu alrededor, lograrás el control de la situación si te comportas con diplomacia. Agradece todo lo bueno que llega. Así le abrirás la puerta a la abundancia y la suerte. Olvídate de cargar gente por miedo a la soledad. Tu reto es soltar y atreverte a estar contigo mismo sin sanguijuelas. Tu pareja tratará de reconquistarte.

SAGITARIO del 15 al 21 de julio de 2025, horóscopo semanal

SAGITARIO 23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE

Todas las dolencias y secuelas en tu salud saldrán a la luz. Llegarán los doctores perfectos para sanarte por completo. Puede haber una intervención quirúrgica que será exitosa. Tu vida cotidiana se llenará de paz y entendimiento, después de meses o años de turbulencia. Seguramente ya estás con tu alma gemela. Si estás solo, pronto llegará. Entra la grandeza, los buenos negocios y las relaciones de altura. No fallarás. ¡No temas!

CAPRICORNIO del 15 al 21 de julio de 2025, horóscopo semanal

CAPRICORNIO 22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO

Atiendes demasiadas cosas a la vez. Tienes muchas responsabilidades y estás cansado. Habrá que ser selectivo y quitarte de encima lo que no te funciona y te hace perder tiempo, dinero y esfuerzo. Mereces una vida más simple, tranquila y estable. Sin buscar el reconocimiento. Lo primero es tu salud y bienestar. A veces, menos es más. Suelta y libérate. Tendrás que soltar muchas cosas para resucitar.

ACUARIO del 15 al 21 de julio de 2025, horóscopo semanal

ACUARIO 21 DE ENERO AL 19 DE FEBRERO

Empiezas una nueva vida. Haces malabares para avanzar, porque la existencia no te deja otra opción y te lanza hacia delante. Quizá las circunstancias te regresen a la casa de tus padres o lugar de nacimiento. Será a partir de ahí que renazcas con fuerza. No lo tomes como una pérdida, porque será tu mayor ganancia. Necesitarás hacer más de una cosa para ganar dinero. Tendrás que dedicarte a varias áreas laborales.

PISCIS del 15 al 21 de julio de 2025, horóscopo semanal

PISCIS 20 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO

Decidirás soltar la importancia personal para vivir libremente como te plazca. Quizá no tomaste las mejores decisiones en el pasado. Suelta la culpa, porque todo lo que hiciste te hizo romper moldes y te movilizó hacia lo que sigue. Crearás un negocio personal o familiar que te permitirá vivir con holgura. Cuidado con las relaciones por conveniencia. Si ya estás con tu alma gemela, así seguirás mucho tiempo.

