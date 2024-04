4 tips para verte siempre arreglada y atractiva

De seguro algunos ya los haces y, si no, te darás cuenta de que son supersencillos y fáciles de aplicar.

1. ARREGLA TU CABELLO

Mantén siempre tu cabello estilizado. Esto no significa que debas plancharlo o hacerte ondas diarias. Puedes solo secarlo, usar un accesorio o hacerte coletas, trenzas, chongos o algún recogido que no te quitará más de cinco minutos. Además, están en tendencia por el clima.

Ve: Adrián Di Monte paga las compras de su nueva novia; según Sandra Itzel, a ella le contaba hasta el papel

2. USA ACCESORIOS

No es necesario traer muchos, ni que sean costosos o de oro. Puedes optar por arracadas pequeñas, una pulsera o anillos y una cadena. Esto elevará tu look a las nubes. No olvides completar tu atuendo de día con unos lentes de sol.

Lee: Acusan a supuesto primo de Ginny Hoffman de estafa y ella lo desconoce públicamente ¡No son familia!

3. ARREGLA TUS UÑAS

Las uñas acrílicas son hermosas, pero deben tener mantenimiento quincenal para que estén perfectas. Esto implica tiempo y dinero. No te preocupes, no es necesario gastar. Las puedes tener naturales o pintarlas en casa. Lo importante es no caer en el descuido, que no estén rotas, despintadas o una mas larga que otra. Si no tienes tanto tiempo, puedes optar por un esmalte transparente, limarlas a la misma altura y cortar tu cutícula.

4. LABIOS HIDRATADOS

No es necesario maquillar tus labios si no te gusta. En caso de que sí, si no los tienes hidratados, se resquebrajan y se verán secos. Lo más importante para lucir unos labios perfectos es la hidratación. Puedes usar un bálsamo labial, alguna tinta hidratante o gloss.

Mira: Maribel Guardia nuevamente de luto; despide a querido familiar: “Ya tengo dos ángeles en el cielo”