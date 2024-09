¿Comprar en Temu? ¡Sigue estos consejos!

Recientemente se puso de moda la plataforma de ventas online Temu, de origen chino, la cual ofrece una gran cantidad de productos de todo tipo, muchos de los cuales no se encuentran en otros sitios web, y a precios muy baratos.

Si estás pensando en incursionar en esta plataforma, sigue estos consejos para que no pierdas tu dinero y no te sientas defraudado si a la mera hora lo que compraste no tenía la calidad que esperabas.

Checa: Labios de impacto: 3 tips para mantenerlos humectados

Consejos para comprar en línea

10 consejos para comprar en Temu

1 Pide referencias

Consulta entre tus amistades y conocidos quiénes ya compraron en Temu y cómo fue su experiencia en todos los aspectos. Si la mayoría de los comentarios son positivos, entonces quizá puedas animarte a intentarlo.

2 Compra poquito

Si ya te decidiste, adquiere algo que tenga bajo precio y que te garantice el envío sin costo. Será una forma de poner a prueba la plataforma. Si algo no te gustó, no perderás mucho. Si quedaste satisfecho, aumenta tu nivel de compra.

3 Verifica Reputación

Checa las calificaciones y las opiniones que ha recibido el vendedor. Todos los proveedores provienen de China, pero las reseñas, que se originan en varias partes del mundo, ayudan mucho a confiar o no en ellos y en sus productos.

4 Pon atención a la descripción

Tómate tiempo para leer las características del producto, tanto en dimensiones como en el material con el que está fabricado y, en el caso de aparatos electrónicos, en sus aspectos tecnológicos.

Mira: Maquillaje a prueba de agua: Logra un look de impacto todo el día

Compra por internet, los tips para hacerlo seguro / Pixabay

5 Que tenga foto

Privilegia los productos que incluyan fotos reales que te permitan conocer exactamente lo que estás a punto de comprar, para que a la mera hora no recibas algo distinto a lo que esperabas.

6 Ojo con los trucos

No te deslumbres con lo primero que veas. Hay vendedores que ofrecen, por ejemplo, aretes de oro a un precio irrisorio, pero los gastos de envío equivalen a 20 veces más que lo que pagaste por la joya. Checa bien todas las condiciones de venta.

7 Paga con Paypal

Al ser una plataforma que aún no está tan reconocida como otras, lo mejor es que no dejes registrados tus datos bancarios. Pagar con PayPal te permitirá no usar tu tarjeta de débito o crédito.

8 Evita falsificaciones

Desconfía de productos de marca, sobre todo ropa y accesorios que se ofrezcan a un precio excesivamente barato. Corres el riesgo de que se trate de artículos pirata que algunos vendedores intentan colocar mediante la plataforma.

No te pierdas: Beneficios del agua de arroz: rejuvenece tu piel y fortalece tu cabello

comprar en línea no es complicado / Pixabay

9 No des clic a ciegas

Se ha detectado que algunos vendedores incluyen en sus ofertas ligas para acceder a “descuentos” adicionales. Evita dar clic pues en el mejor de los casos es publicidad invasiva, pero también puede ser virus.

10 Despeja dudas

Al ser una plataforma que busca posicionarse, Temu tiene -al menos por ahora- un mecanismo ágil de atención al consumidor. Aprovéchalo y pide que te resuelvan todas tus dudas antes de adquirir algún producto. Eso te dará más confianza.

Para más temas de economía entra al sitio de Eje Central. Encuentra más notas exclusivas de tus artistas favoritos, en la versión impresa o digital de tu revista TVNotas ¡No te la pierdas!