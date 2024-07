Aprovecha las rebajas de verano y arma un guardarropa funcional

Ya sabemos que en esta época en todas las tiendas ponen esos preciosos letreros de ”rebajas” y “descuentos”. Pero ¿a quién no le ha pasado que compra algo solamente porque “tiene descuento” y jamás se lo pone?

Si queremos maximizar nuestro dinero y tener un clóset funcional debemos ser muy cuidadosas a la hora de entrar a las tiendas en la época de baratas. Por eso, esta semana te comparto mis mejores tips para comprar de forma inteligente.

#1 Aprovecha las ofertas para cosas que realmente necesites

Si tienes un dinerito que te quieres gastar para complementar tu clóset, haz una lista de qué es lo que verdaderamente necesitas. Define un presupuesto para que no te gastes de más.

#2 Pruébate todo antes de comprar

En la época de rebajas es común que una vez que compras ya no puedes cambiarlo ni devolverlo. Es muy importante asegurarse que la ropa que nos llevamos nos queda bien. Aunque haya filas en el probador, y aunque nos dé mucha flojera, piensa que, si lo compras y no te queda, será dinero tirado a la basura.

Si de plano probarte la ropa no es lo tuyo, lo máximo que te puedo aconsejar es: Siempre es mejor que te quede grande porque generalmente tiene arreglo. Si te queda chico es muy difícil solucionarlo.

#3 Busca lo que te había gustado y no te compraste

Si en meses pasados viste algo que te encantó, pero no te animaste a comprarlo porque estaba fuera de tu presupuesto, no está de más que te des una vuelta por la tienda e investigues si tiene descuento. ¡Puede ser tu oportunidad!

#4 Prefiere las prendas básicas, clásicas y atemporales

Recuerda que la moda cambia constantemente y algo que está de súper tendencia y en rebaja puede que ya no lo quieras usar en un año.

Si tu objetivo es maximizar tu clóset, adquiere prendas básicas de buena calidad que uses todo el año o la mayor parte de él.

#5 Compra prendas con las que puedas armar una cápsula

Si vas a comprar varias cosas, intenta que todas combinen entre ellas para crear así una cápsula. O de otra forma, piensa en 3 maneras en que puedas combinar lo que vas a comprar con lo que ya tienes en tu clóset.

Costo de una prenda, un factor para decidir si la compras o no

Aquí tienes un ejercicio matemático para saber realmente cuánto nos cuesta una prenda.

¿Cómo saber el número de veces que vas a usar algo?

Si te compras unos pantalones de $700 pesos que te vas a poner 4 veces al mes durante, digamos, 6 meses porque son delgaditos y piensas que te van a durar 2 años, multiplicas 4 x 6 x 2 = 48.

Esto quiere decir que usarás los pantalones 48 veces. Divides 700 entre 48 y resulta 14.58 pesos cada puesta.

Te pongo un ejemplo DE cuando comprar algo no es tan bueno para tu bolsillo:

Si te compras un vestido de $1,500 y te lo vas a poner 1 vez al mes, solo 4 meses del año porque es muy para el calor, y solo te va a durar dos años. Entonces, 1 x 4 x 2 = 8 Por lo que 1,500 entre 8 da 187.5 pesos cada puesta. Nada que ver con el ejemplo anterior. ¿De acuerdo?

Si no te convence mi fórmula, haz un repaso de las cosas más caras que has comprado y un aproximado de cuánto las has usado para hacer la cuenta. Te aseguro que te vas a llevar una sorpresa.

Estas son unas prendas básicas que puedes buscar y adquirir en las rebajas

SANDALIAS PLANAS (ZARA)

Ideales para los días de calor. Seguramente seguirán en tendencia dentro de un año. Yo las usaría con un vestido o pantalones.

CALCETINES (WOMAN SECRET)

Para usar con tenis que están con muy buen descuento y se usan todo el año.

FALDA SATINADA (SUBURBIA)

Se puede usar la mayor parte del año. Es súper versátil.

CINTURÓN (PULL & BEAR)

Que sea complemento perfecto para muchos atuendoS

Parka o impermeable (JULIO)

Para los días de lluvia. Este tipo de prendas siempre es bueno aprovechar para adquirirlas cuando están en rebaja.

