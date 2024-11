Buen Fin 2024: Consejos para aprovechar al máximo las ofertas sin que sufra tu cartera

El Buen Fin está a la vuelta de la esquina, y con él llegan las mejores ofertas para hacer rendir tu dinero. Este momento se convierte en la oportunidad ideal para adquirir esos productos que tanto deseas sin vaciar tu billetera.

Sigue nuestros consejos y recomendaciones para asegurar que tu compra sea realmente inteligente y divertida, así como para evitar estafas, fraudes o deudas.

Aprende a comparar precios, verifica la calidad y no te dejes llevar solo por las promociones. Recuerda, la clave está en informarte y planear. ¡Así podrás disfrutar al máximo del Buen Fin sin arrepentirte!

¿Cuándo es el Buen Fin 2024?

El Buen Fin 2024 tendrá lugar del viernes 15 al lunes 18 de noviembre. Este evento, considerado “el fin de semana con mayores descuentos del año”, coincide con el puente por la celebración de la Revolución Mexicana, conmemorada el 20 de noviembre.

Buen fin 2024: Decálogo de recomendaciones para tus compras

1. UBICA PRECIOS

Con anticipación, identifica los precios de los artículos que deseas comprar para que te asegures de que realmente cuenten con rebajas o facilidades de pago.

2. FIJA UN PRESUPUESTO

Al establecer un límite de lo que quieres gastar, ayudarás a tu cartera y tu economía.

3. COMPARA

No te apresures a hacer tus compras en el primer establecimiento que visites. Revisa en varias tiendas y elige aquella con mejores facilidades para ti. Piensa si realmente necesitas ese artículo o te dejas llevar por la emocion.

4. ANALIZA

Antes de pagar, revisa muy bien todas las cláusulas y condiciones de compra. No tengas miedo de preguntar por las garantías, devoluciones, cambios o cualquier eventualidad que pueda surgir. ¡No te olvides de conservar tus tickets y recibos de compra!

5. ¡NO SEAS IMPULSIVO!

Evita comprar artículos que no hayas planeado. Si encuentras algo que te llame la atención, date un tiempo para buscarlo en otros establecimientos.

6. CHECA LAS RESEÑAS

Ya sea en línea o en tiendas físicas, no olvides echarle un ojo a lo que otros clientes piensan del servicio. Puedes buscar en Google Maps, foros especializados o en el propio sitio web de la empresa.

7. ¡OJO CON LOS PAGOS!

En compras a crédito o meses sin intereses, ten en cuenta el dinero total que estarás desembolsando. No olvides revisar muy bien las condiciones y plazos para efectuar los pagos, y evitar cargos adicionales.

8. SEGURIDAD ANTE TODO

Al pagar con tarjeta, revisa que no haya dispositivos ajenos en las terminales de pago o en los cajeros, y si las encuentras, ¡no las uses! Si usas aplicaciones de banco, te recomendamos bloquear tus tarjetas cuando no las estés utilizando.

9. COMPRA Y GANA

Recuerda que con tus compras del Buen Fin puedes participar en el sorteo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que ofrece hasta 250 mil pesos. Checa las condiciones en http://omawww.sat.gob.mx/ sorteoelbuenfin/Paginas/bases.html

10. NO TE DEJES

Si detectas alguna irregularidad, recuerda que puedes acudir a la Profeco para hacer valer tus derechos como consumidor.

