Cómo sobrevivir al Black Friday y no morir en el intento

Antes de empezar a comprar simplemente por ser Black Friday, recomendamos que te detengas a pensar y te hagas esta pregunta “¿Realmente necesito esto?”. La mayoría de las compras del Black Friday son impulsivas y orquestadas por el miedo a no volver a encontrar un producto a un precio bajo. ¡Grave error!

Es por ello que si todavía no has comprado nada o no buscas algo concreto que comprar, no te dejes influenciar por el bombardeo de promociones Respira hondo, y checa los tips que tenemos para ti en estos días de locura ¡Tu cartera te lo agradecerá!

1. Establece un presupuesto

Esto es muy importante, ya que tener un límite de dinero disponible para la compra evitará que gastes de más y con ello, cuidarás tus finanzas.

2. Haz una lista de la compra

Puede parecer una obviedad, pero muchas personas se dejan llevar por la palabra «oferta» y terminan comprando cosas que en realidad no necesitan. Te recomendamos hacer una pequeña lista con lo que sí requieres antes de empezar.

3. Ser previsor ahorra tiempo

Hacer compras online permite ganarle al tiempo y ahorrarse el caminar por horas buscando las ofertas. Además, permite comparar opciones y escoger la mejor alternativa. También, al seleccionar el sitio indicado se puede aprovechar para registrarse como cliente y ahorrarse ese paso más adelante. Asimismo, se pueden utilizar gestores de contraseñas para tenerlas guardadas y así agilizar aún más el proceso de compra.

Si se planea hacer las compras en tiendas físicas, también puede ser de utilidad trazar una ruta previa del recorrido, para agilizar el tiempo y puedas visitar

4. Compara los precios

Las grandes rebajas pueden ser muy seductoras, pero no son siempre sinceras. Según ha señalado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a partir del monitoreo de precios en Black Fridays anteriores, se pudo verificar que muchas empresas inflan sus precios antes de esta fecha para luego exhibir grandes porcentajes de rebajas, que no son reales.

5. Disfruta de tus compras sin perder la cabeza

Ahora que ya eres un experto en el Black Friday, esperamos que disfrutes de esta gran oportunidad y realices todas las compras que desees sin caer en alguna de sus trampas. Recuerda comprar únicamente aquello que realmente necesitas y si no encuentras nada, no te preocupes. El lunes te espera una nueva oportunidad con el Cyber Monday.

Eso sí, ¡guarda tus recibos para posibles aclaraciones y monitorea todas tus compras!