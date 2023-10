De la moda lo que te acomoda: Medias Negras y ¿en chones?

Estamos en otoño y empezamos a cubrirnos un poco más porque la temperatura empieza a bajar pero el glamour no y aquí te enseñamos a sacarle provecho.

Guardar los vestidos, los shorts y las faldas no es necesario en esta temporada y es que ya están en tendencia las medias negras, un gran aliado para esta temporada.

Galilea Montijo sabe lucirse en esta temporada.

Con unas medias el frío nos hace los mandados. Y este año en especial, las medias translúcidas vienen con todo. En tu sección favorita De la moda lo que te acomoda, descubre cómo y con qué armar los mejores outfits y no pasar desapercibida. ¡Sube tus fotos a Instagram y menciona que armaste tu look con tu revista TVNotas, no olvides etiquetarnos para que compartamos tu look de infarto!

