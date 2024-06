Moda para que luzcas perfecta en tiempo de lluvia

En algunas partes del país ya empezaron las tan esperadas lluvias. Después de tanta sequía, nada como salir a la calle a caminar y brincar charcos como si tuviéramos 8 años otra vez y disfrutarla al máximo.

Pero en la vida cotidiana no es tan fácil andar empapada y oliendo a perro mojado en el trabajo o en nuestra actividad diaria.

Por eso te tenemos una recopilación de los accesorios que nos pueden hacer la vida más fácil en épocas de lluvia. Útiles, sobre todo, para las que nos movemos mucho caminando o en transporte público.

1.- Gabardina o impermeable

En este espacio siempre damos lata con que es mejor usar telas de fibras naturales que sintéticas. En esta ocasión ¡es al revés! El poliéster, el nylon y el poliuretano son súper eficientes para mantenernos a salvo de la lluvia.

Están las gabardinas largas, cortas, tres cuartos y del color que quieras para un estilo muy clásico y elegante. Este año están más en tendencia las largas y amplias. También tenemos los impermeables súper versátiles, en un estilo más natural y deportivo.

La idea de esta prenda es que no permita que la lluvia llegue a nuestra ropa principal ni a nuestra piel. Que cuando nos la quitemos estemos secas.

2.-Botas para la lluvia

Estas botas, generalmente de plástico, no son las más favorecedoras ni versátiles, pero nos sacan de apuros. Es la única forma de mantener los pies secos y no ser víctimas de los charcos. Siempre úsalas con calcetines para que no te sude el pie como si estuviera lloviendo adentro de la bota.

Si de plano no las quieres usar, puedes ponértelas solo en los trayectos y llevar tu par de zapatos para cambiarlos en cuanto estés resguardada del agua.

Los zapatos de piel se pudren si se mantienen mojados mucho tiempo y se impregna un olor a humedad difícil de quitar.

Los zapatos que JAMÁS debes usar en la lluvia son los de ante o gamusa, pues se manchan para siempre.

Si se te llegan a mojar, sécalos lo más pronto que puedas y déjalos que se ventilen. No los guardes inmediatamente.

TIP IMPERDIBLE

Cualquier zapatero me demandaría por decir esto, pero los zapatos de charol aguantan un poquito más el agua. Solo no exageres con el tiempo de exposición a la humedad.

3.- Un buen paraguas

Esto también forma parte de nuestro atuendo como un accesorio más. Los que más me gustan por funcionales son los transparentes, que les llaman de burbujita porque cubren muy bien y puedes ver a través de ellos.

Si no te gusta cargar, hay también unos pequeñitos que puedes traer fácilmente en tu bolsa. Te pueden salvar si no esperas que llueva, pero no te protegerán de un aguacero porque son frágiles.

TIP PARA USAR EL PARAGUAS DE FORMA CORRECTA

Siempre sacude y cierra tu paraguas antes de entrar a algún lugar techado. Así evitas que el piso se moje de más y que alguien se resbale.

Al caminar por la calle con un paraguas es deseable que al cruzarte de frente con alguien levantes tu paraguas un poco para evitar picarle un ojo al de enfrente.

