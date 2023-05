William Valdés despotrica en contra de Venga la Alegría: “no crecí en lo absoluto”

El conductor mencionó que el tiempo que estuvo en ‘Venga la Alegría’ le impidió crecer en lo absoluto.

Hace seis meses William Valdés fue despedido del programa de ‘Venga la Alegría’, el conductor se despidió en medio de lágrimas. Exconductor del matutino, en su momento contó que los ejecutivos de la empresa se comunicaron con su mánager para darle a conocer su salida.

Luego de salir del matutino la vida del cubano cambió, pues se tuvo que mudar a Miami, Florida debido a que no tenía proyectos en la Ciudad de México. Hace unos días William anunció que lanzaría un podcast ante la falta de proyectos televisivos.

El podcast lleva por nombre ‘Hola Hellos’, William se sinceró con sus seguidores y detalló que para él trabajar en el matutino de TV Azteca fue muy complicado, ya que aseguró que no lo dejaron crecer laboralmente en la televisora del Ajusco.

Hace 6 meses William Valdés se despidió entre lágrimas del matutino de TV Azteca / Youtube: Hoy y VLA / Instagram: @vengalaalegria y @ williamvaldes

“Creo que mi mayor reto literalmente fue que me dejaran trabajar yo no sé si me voy a meter en ped… Mi estadía ahí, yo di un millón de ideas para hacer dentro del programa, qué podía aportar. Fue muy difícil aceptar esas ideas, nunca las aceptaron, me pusieron a leer mensajes en una pantalla y es todo lo que hacía”, dijo.

Valdés contó que en el programa solo lo pusieron a leer el prompter: “Para mí profesionalmente no era un reto, dentro del programa creo yo no crecí en lo absoluto, creo que no dejé una marca, huella y hay muchos factores que no voy a entrar en detalle, porque ya pasó, pero creo que mi reto más grande fue que te dejaran crecer, que me dejaran hacer otras cosas, que me probaran”.

Finalmente, William Valdés detalló que ahora se encuentra enfocada en su carrera: “Quiero llegar a ser un buen conductor, periodista, por ahí va la cosa, por ahí va mi camino”.