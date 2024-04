Cartier vende por error unos aretes de más de 200 mil pesos por tan solo 237 pesos

En los últimos días, se ha viralizado la historia de un joven que “aprovechó” un error en la página oficial de ‘Cartier’ para adquirir unos aretes por menos de 1% de su valor original. Esta fue su peculiar historia.

A través de X, un usuario identificado como @LordeDandy contó que estaba revisando el sitio web de famosa tienda de joyería, cuando se percató que vendían por unos aretes de oro rosa y diamantes en 237 pesos mexicanos.

Esto sorprendió al joven, pues su precio original era de 237 mil pesos mexicanos, por lo que aprovechó la situación y hasta compró dos pares. El total de su compra fue de 474 pesos mexicanos.

“Pues yo aproveché la oportunidad, nenucas, y hasta pedí dos pares. Díganme mu3rto de h4mbre, pero dudo que ustedes hubieran desaprovechado la oportunidad”, indicó.

Pues yo aproveche la oportunidad nenucas y hasta pedí dos pares, y díganme muerto de hambre pero dudo que ustedes hubieran desaprovechado la oportunidad. pic.twitter.com/lNUfAItHfu — dre pute (@LordeDandy) April 19, 2024

No te pierdas: Aseguran que William Levy encontró a Elizabeth Gutiérrez con famosa locutora de radio

Cartier se habría negado a cumplir con la venta

Al darse cuenta de su error, la compañía supuestamente se habría contactado con el chico para convencerlo de que “renunciara” a su compra. Incluso, le habrían mandado un oficio que lo “obligaba” a no seguir reclamando por sus productos.

Pese a la supuesta “presión” de la joyería, el comprador no se rindió y hace poco contó que, tras un largo proceso, recibió los lujosos aretes.

“War is over. Cartier está cumpliendo. No soy moneda para caerle bien a los lambiscones. No sé quién es el empleado ni su status, si quieren saber, pueden preguntarle a la marca, a mí no, yo no lo contraté”, señaló.

War is over.

Cartier está cumpliendo.

No soy moneda para caerle bien a los lambiscones.

No sé quién es el empleado ni su status, si quieren saber pueden preguntarle a la marca, a mi no, yo no lo contraté.

Ustedes ya solo están debatiendo entre socialismo y capitalismo. — dre pute (@LordeDandy) April 23, 2024

Mira: Pato Borghetti se somete a rejuvenecimiento facial en VLA; los resultados causan polémica

Usuarios critican al comprador

Esta particular anécdota ha provocado todo un debate en redes sociales. Si bien algunos apoyaron lo sucedido, otros criticaron al internauta por “aprovechado” y argumentaron que, probablemente, esta situación crearía problemas para un empleado de la joyería.

Ante la controversia, el comprador aseguró que la gente está usando su historia para sacar a relucir la forma en la que “el mexicano le da prioridad a marcas extranjeras”.

“Andan de doble moralistas, sacando el cobre, dándose golpes de pecho con principios y ética y sale su lado más cl4sista a relucir, eso no es de muchos principios y ética como tanto se jactan”, manifestó.

No te pierdas: Maribel Guardia nuevamente de luto; despide a querido familiar: “Ya tengo dos ángeles en el cielo”

Al momento la tienda no se ha expresado al respecto.