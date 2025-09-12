Celebra a lo grande con la Venta especial Sears del 11 al 16 de septiembre

¡Ya llegaron las Fiestas Patrias 2025! Con ellas, la Venta especial de Sears. Aprovecha del 11 al 16 de septiembre hasta un 40% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito Sears en todos los departamentos, en tienda o en línea con envío gratis a partir de $299.00.

Este es el momento ideal para estrenar moda, renovar tu hogar, consentirte con belleza y fragancias, o sorprender con el mejor regalo… ¡todo con promociones que te harán gritar de alegría!

Descuentos en Sears del 11 al 16 de septiembre de 2025 / Canva / IA

¿Que descuentos hay en Sears del 11 al 16 de septiembre de 2025? Refrigeradores, estufas, lavadoras y más

La Venta especial de Sears tiene todo lo que necesitas para renovar tu casa desde la sala hasta la cocina. Aprovecha estas oportunidades únicas:

Renueva tu hogar con estilo y confort

Transforma tus espacios con hasta el 40% de descuento en muebles: salas, comedores, recámaras y más, con diseños modernos y la calidad que tu casa merece.

Además, encuentra de la pantalla que siempre soñaste. Disfruta tus películas, series y partidos favoritos con la mejor calidad de imagen y sonido con la mejor pantalla. ¡Llévatela con hasta el 50% de descuento y hasta 18 meses sin intereses! El momento perfecto para llevar tecnología de última generación a tu hogar ha llegado ¡Corre por la tuya y vive la experiencia en grande!

Descuentos en Sears del 11 al 16 de septiembre 2025 / Sears

Equipa tu hogar con Línea Blanca

Haz tu casa más práctica y funcional con las mejores marcas y la más alta tecnología. Aprovecha hasta 50% de descuento en refrigeradores, lavadoras, estufas y muchos productos más para que disfrutes de comodidad, calidad y estilo en cada rincón de tu hogar.

Descuentos en Sears del 11 al 16 de septiembre 2025 / Canva

Accede a todas estas exclusivas promociones pagando con tu tarjeta de crédito Sears, ¡obtén hasta 40% de descuento! ¡Siente la emoción de ahorrar mientras encuentras lo mejor en todos los departamentos!

No dejes pasar esta oportunidad única de celebrar y ahorrar al mismo tiempo, porque en esta Venta especial Sears, los precios te harán gritar con orgullo: ¡Viva México!