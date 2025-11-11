El Buen Fin, se vive ¡solo en Sears! Llegó el momento más esperado del año con descuentos irresistibles

El Buen Fin 2025 llegó y Sears te recibirte con las promociones más esperadas del año. Una oportunidad perfecta para renovar tu hogar, consentirte o adelantar los regalos navideños sin afectar tu bolsillo. ¡Aprovecha grandes descuentos del 13 al 17 de noviembre!

Renueva tu guardarropa con grandes descuentos en Sears

Sears te ofrece miles de productos con grandes rebajas y beneficios únicos. Por ejemplo, si estás pensando en actualizar tu guardarropa, podrás aprovechar hasta un 50% en Moda además de promociones exclusivas en tienda física:

El 3x2 en ropa para toda la familia de la marca Polo Club, ideal para darle un toque nuevo a tu estilo con prendas modernas, cómodas y con la calidad que distingue a la tienda.

Las familias con bebés también encontrarán promociones especiales, como el 3x1 en artículos seleccionados en ropa interior para bebé de las marcas Carosello y Baby Creysi, que te permitirá vestir a los más pequeños con lo mejor, cuidando tu presupuesto.

Y si buscas completar tu look de pies a cabeza, disfruta el 3x2 + 3 meses sin intereses en calzado para toda la familia, perfecto para estrenar esos zapatos que tanto te gustan o preparar los obsequios de temporada.

Buen Fin 2025 en Sears del 13 al 17 de noviembre, descuentos en ropa / Sears

Todo lo que necesitas para tu casa con rebajas en Sears: comedores, colchones y más

Pero las ofertas no se detienen ahí, encontrarás hasta un 50% de descuento en la sección de muebles, que te permitirán transformar tus espacios. Desde comedores elegantes y funcionales hasta muebles para toda la casa, todo con la calidad y el diseño que caracteriza a Sears.

Y si lo que buscas es renovar tus espacios para descansar o disfrutar más tu hogar, Sears también tiene descuentos imperdibles en las categorías más queridas por las familias mexicanas. En colchones, encontrarás hasta 60% de descuento, ideal para dormir mejor y comenzar cada día con la energía que mereces.

Si quieres equipar tu cocina o lavandería, aprovecha hasta 55% de descuento en Línea Blanca, con marcas reconocidas que combinan tecnología, durabilidad y diseño.

Buen Fin 2025 en Sears del 13 al 17 de noviembre, descuentos en muebles para tu casa / Sears

¡Estrena pantalla para ver el mundial! Hasta 50% de descuento en Sears

Para los amantes del entretenimiento, hay hasta 50% de descuento en pantallas, perfectas para vivir tus series, tus películas favoritas con la mejor calidad de imagen y sentir toda la emoción del mundial 2026.

Si estás pensando en sorprender a los más pequeños, no te pierdas las ofertas de hasta 55% de descuento en Juguetería, con opciones para todas las edades que harán de esta temporada una vida llena de diversión y sonrisas.

Los mejores descuentos en pantallas en el Buen Fin, ¡solo en Sears! del 13 al 17 de noviembre de 2025 / Sears

¿Qué marcas tienen descuento en Sears en el Buen Fin 2025?

Además, en Sears encontrarás las marcas más reconocidas y destacadas del mercado, desde la moda: Levi’s, Calvin Klein, Guess, Dockers, Adidas, Westies, y Benetton, hasta las fragancias y productos de belleza de Carolina Herrera, Lancôme, Philosophy y Tous. Para tu hogar, podrás elegir entre la innovación y calidad de Nespresso, Ninja, Mabe, Spring Air, Restonic, LG, Samsung, Apple o Lenovo, entre muchas más.

Cada marca está pensada para acompañarte en tu estilo de vida, ofreciéndote diseño, tecnología y confort con los mejores precios del año.

¿Cuál es el horario de Sears en el Buen Fin 2025 del 13 al 17 de noviembre?

En cada departamento, Sears tiene algo especial para ti, con precios únicos y facilidades de pago que hacen del Buen Fin la oportunidad perfecta para llevarte todo lo que deseas.

También puedes comprar directamente todas las ofertas del Buen Fin en línea y recoge en tienda 2 horas después.

O aprovecha el envío gratis en compras desde $299 MXN, para que recibas tus productos hasta la puerta de tu casa sin costo adicional.

Durante el Buen Fin, Sears amplía su horario en tiendas físicas de 10:00 a.m. a 10:00 p.m.

Con sus facilidades de pago, calidad garantizada y un servicio que inspira confianza, Sears convierte el Buen Fin en la mejor experiencia de compra del año. ¡Este Buen Fin, Sears tiene todo para ti!

¡No lo dejes pasar!