El luchador Místico se une a las acciones de Víctor González Dr. Simi, con SimiMETI

Víctor González Dr. Simi sigue contagiando a más personas su buena voluntad para ayudar a quien más lo necesita y al planeta, ahora se reunió con el luchador Místico, Gala Lutteroth y Jaime Sánchez Rosaldo, para su proyecto de SimiMETI, el cual está generando gran interés a personalidades del espectáculo.

Como siempre, con la mejor actitud, Don Víctor expresó: “Cada que ayudó me siento mejor. Siempre desde niño he estado motivado. A mi abuela le gustaba ayudar. Tenía un asilo en Tampico. La gente se siente bien y hace que nos vaya mejor”.

“La gente se está muriendo. No tenemos agua, y por eso invitamos a ustedes famosos para hacer algo por los que menos tienen, como los discapacitados. La fama es una obligación y te puede hacer mucho daño, pero también puedes ayudar mucho”.

El Místico se suma al SimiMETI, asociación creada por Víctor González Dr. Simi / FRANCISCO MANCERA / TVNotas

“Hace 16 años me enfermé. No puedo moverme y llevo 10 años incapacitado y cuando empecé a ayudar, me empecé a recuperar y a sentir mejor. Por eso quiero ayudar y que todos hagan lo mismo. Queremos hacer un evento grande en el Teatro Metropolitan o el Auditorio Nacional. Todavía no sabemos”.

El Místico con su simipeluche personalizado / FRANCISCO MANCERA /TVNotas

Por su parte el famoso luchador Místico, quien está cumpliendo 20 años de trayectoria, comentó: “Uno hace lo que le gusta, lo disfruta y aparte te pagan. Es una satisfacción muy grande, y el ayudar para nosotros es algo maravilloso, porque sabemos que si lo hacemos, Dios nos bendice más”.

Víctor González Dr. Simi, el Místico, y Jaime Sánchez Rosaldo, quienes se suman al SimiMETI. / FRANCISCO MANCERA /TVNotas

Y el representante artístico Jaime Sánchez Rosaldo, papá de Alessandra Rosaldo, dijo: “Para mí es un honor que haya pensado en mí. A través de mi empresa tenemos muchos contactos que pueden asociase y apoyar para ayudar a la gente. Ya le prometí a don Víctor que voy a convocar a mi yerno Eugenio Derbez y a mi hija Alessandra Rosaldo. También José María Napoleón tiene una canción en favor del planeta y se la voy a enseñar, para que la grabe para ustedes”.

¿Qué es SimiMETI, Asociación Nacional para Ayudar a los que Menos Tienen y al Medioambiente?

SimiMETI es una iniciativa de Víctor González Dr. Simi, presidente fundador, y Víctor González Herrera, presidente ejecutivo de Grupo Por Un País Mejor. Los asociados podrán ayudar a personas con discapacidad, enfermos, adictos o personas con problemas emocionales. También podrán sumarse a la protección del planeta. Su permanencia será totalmente voluntaria y no obliga a nada. El asociado ayudará con lo que quiera: dinero, imagen, trabajo e ideas, etc

MEXICO CDMX 10 06 2024 CONFERENCIA DR SIMI Y ACTRICES SUSANA ZAVALETA GONZALEZ Y MARIBEL GUARDIA CON FINES ALTRUISTAS FOTOS LUIS PEREZ MAURO GODOY / LUIS PEREZ / TVNotas

Grupo Por Un País Mejor cuenta actualmente con tres instituciones más:

Fundación del Dr. Simi, que ayuda a más de 1,100 instituciones de beneficencia

Fundación SíMiPlaneta, dedicada proteger el medioambiente y

Fundación SimiREDI, Víctor González Dr. Simi, recientemente creada para instalar centros de rehabilitación y atender a personas con discapacidad.