Jonathan Sotelo: La oscura historia de ‘el Estafador de bumble México'; engañó a más de 70 mujeres

El caso de Simon Leviev, hombre que fue acusado de engañar y estafar a diversas mujeres extranjeras a través de diversas aplicaciones de citas y que, además, fue expuesto en Netflix, ha vuelto a acaparar la atención porque un sujeto siguió sus pasos en México.

En esta ocasión, un sujeto identificado como Jonathan Sotelo, se inspiró en la anterior historia y fue acusado de estafar a diversas mujeres, pero en la plataforma de ‘Bumble México’.

En TVNotas te contamos sobre la historia que conmocionó todas las redes sociales. ¿Quién es ‘el Estafador de bumble’?

IG

¿Quién es Jonathan Sotelo, mayormente conocido como ‘el Estafador de bumble’?

Jonathan Joel Sotelo Félix, conocido como ‘el Estafador de bumble’, es un hombre acusado de defraudar a más de 70 mujeres en México, España y Colombia. Esta persona causó conmoción en las redes sociales porque se reveló que utiliza la aplicación de citas ‘Bumble’ para contactar a sus víctimas, establecer relaciones sentimentales con ellas y luego robarles dinero.

Según las víctimas, Jonathan conocía a mujeres a través de esta plataforma, las invitaba a salir y, luego, les pedía préstamos, así como créditos a su nombre. Sin embargo, el sujeto se metió en aprietos cuando varias mujeres denunciaron su ‘modus operandi’ por medio de una página de Facebook de nombre ‘Official are we dating with de same Guy’ (¿Oficialmente estamos saliendo con el mismo chico?).

Todo se salió de control cuando una mujer identificada como Fernanda señaló que Sotelo la estafó con más de dos millones de pesos. Le presentó documentos falsos y la hizo pagar la hipoteca de su departamento en Tulum.

YT: Noticiero de Nacho Lozano

¿Cómo operaba Jonathan Sotelo?

Fernanda contó su situación en el noticiero de Nacho Lozano, en dicho programa comentó que las tácticas de Sotelo comenzaban con conversaciones en ‘Bumble’. Se ganaba la confianza de las mujeres y, finalmente, iniciaba una relación sentimental.

Una vez consolidado el “romance”, les pedía préstamos de dinero o las convencía de adquirir créditos a su nombre, bajo el argumento de que tenía diversas necesidades financieras. Eso no es todo, Fernanda dijo que algunas víctimas también denunciaron violencia física y emocional por parte de Sotelo.

YT: Noticiero de Nacho Lozano

Fernanda comentó cómo se enteró de esta estafa: “Me metí a una página en Facebook e inmediatamente me empezaron a llegar de qué notificaciones de que es un golpeador”.

Agregó: Desde que subí todo a Instagram me empezaron a llegar más denuncias… También hubo agresiones físicas y robos, conforme iba agarrando confianza, iba aumentando el robo”.

Además, Fernanda informó que fueron aproximadamente 79 mujeres las que denunciaron al ‘Estafador de Bumble’.

YT: Noticiero de Nacho Lozano

¿Para qué utilizaba ‘el Estafador de Bumble’ el dinero de sus víctimas?

Según García, el dinero obtenido de las víctimas se destinaba a financiar un estilo de vida lujoso y a mantener relaciones con otras mujeres. Siempre repetía el ciclo de engaño. Incluso, Fernanda comentó que utiliza documentos falsificados y engaños para obtener más fondos.

YT: Noticiero de Nacho Lozano

“Él sacó celulares a nombre de mi mamá, también se quedó con cosas personales como con joyas, con mi iPod. Nos empezaron a hablar de cobranza...” Fernanda García

Al momento, Fernanda comentó a Imagen TV que Jonathan Sotelo sigue envolviendo a sus víctimas desde Tulum.

Así lo dijo Fernanda García: