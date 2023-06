Lady Tepito justifica su agresión a familiares de Lesly Martínez; asegura que empujaron a un anciano

Hace unos días, Lady Tepito se volvió viral por quejarse de la manifestación realizada por los familiares de Lesly Martínez, a las afueras de la Fiscalía de la CDMX.

Luego de haberse disculpado por su incidente contra familiares de Lesly Martínez a las afueras de la Fiscalía de la Ciudad de México, Lady Tepito se defiende de las críticas y da más detalles de lo que pasó detrás del video viral.

A través de redes sociales, la mujer se mostró harta de las burlas en internet y afirmó que se enojó ese día por la presunta agresión que recibió una persona de la tercera edad que estaba presente en lugar.

“Pedí una disculpa seria porque, todo con respeto ¿no?; y, para las personas que dicen que me escondo, no, ni madr*s, yo también tengo cosas que hacer. Por si no sabían por qué me puse pend*j*, porque solo suben lo que les conviene, empujaron a una persona de la tercera edad”, puntualizó.

Lady Tepito sostuvo que su comportamiento se debió a la presunta agresión a una persona mayor / TikTok: @ladytepito_oficial

Bajo este panorama, dijo que era “injusto” que no sacaran todo lo que sucedió ese día y agradeció a todas las personas que la han apoyado desde el inicio de su escándalo.

“Gracias a la banda que me apoya, tanto hombres y mujeres, si ven que les doy un corazoncito, soy yo, los demás me valen verg*. Todos llevamos una Lady Tepito dentro. A mí no me vengan con mamad*s de que nadie dice groserías. Solo que a mí me grabaron”, puntualizó.

Finalmente, aclaró que no pertenece a ninguna institución pública y actualmente trabaja como comerciante: “para su mayor información, no necesito que me corran, yo soy mi propia jefa, soy comerciante”, concluyó.

¿Qué pasó con Lady Tepito?

El pasado 9 de junio, se hizo viral un video donde Lady Tepito amedrenta a familiares de Leslie Martínez, una víctima de feminicidio, que se fueron a manifestar a las afueras de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

En dicho clip, la mujer presume ser trabajadora de la institución para luego amenazar a los presentes con que llamaría a sus conocidos de Tepito, al mismo tiempo que le restó importancia a la lucha de los manifestantes: “yo también soy mujer y no hago esas mam*das… Como si con eso la fueran a revivir”, precisó.

Tras lo sucedido, sacó otro video donde se disculpa con la familia y reconoce que su comentario estuvo “fuera de lugar”. Cabe destacar que, desde la viralización del incidente, la Fiscalía aclaró que la joven no pertenece a ningún órgano público.

Hace poco, la joven se disculpó por su comportamiento y reconoció que sus comentarios estuvieron fuera de lugar / Twitter: @rivas_juan

