Nuevo video del Dalai Lama tocando a una menor de edad indebidamente; desata críticas

Hace unos días el Dalai Lama dio de qué hablar luego de pedirle a un niño que le chupara la lengua tras darle un beso en los labios.

El Dalai Lama se encuentra en una nueva polémica en redes sociales, luego de que apareciera tocando indebidamente el brazo de una adolescente durante una ceremonia.

El líder del budismo tibetano hace unas semanas también causó indignación, tras filtrarse un video donde aparece dándole un beso en la boca a un menor, además de pedirle que le ‘chupará la lengua’.

Ahora, a través de Twitter se volvió a difundir otro video, en donde se puede ver al líder religioso sentado en una ceremonia y a su lado se encuentra una joven, a quien comienza a acariciar en repetidas ocasiones todo su brazo.

Dalai Lama volvió hacer duramente criticado en redes sociales / Twitter: @PacoZeaCom

La niña no hace ninguna expresión y ni siquiera se atreve a observar al Dalai Lama, quien continúa haciéndole los tocamientos durante varios segundos.

Nueva polémica en torno al #DalaiLama: Circula en redes nuevo #VideoViral donde se le ve tocar a una menor.https://t.co/gr1rES31s4 pic.twitter.com/8dZz4S08P6 — PacoZeaCom (@PacoZeaCom) April 20, 2023

Varios internautas expresaron nuevamente su indignación contra el religioso: “¿Pero no hay quien le ponga un alto?”, “El hecho de que traiga sotana, no quiere decir que no tenga necesidades sexu…, pero a otro lado con sus perversidades”, “Pervertido ese hombre es un puerco”, “Que señor tan desagradable y lo están viendo cientos de personas en vivo y no hacen nada, que aso”, fueron algunos de ellos comentarios.