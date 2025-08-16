Venta especial ‘Regreso a Clases Sanborns 2025': Descuentos de hasta 50% en tecnología, mochilas, laptops y más

¡Esta es la oportunidad perfecta para renovar, estrenar y ahorrar! Del 15 al 18 de agosto de 2025 encuentra todo lo que necesitas para el nuevo ciclo escolar con ¡descuentos irresistibles! ¿Dónde? ¡Solo en Sanborns!

Aprovecha descuentos espectaculares de hasta el 50% y hasta 18 meses sin intereses en artículos seleccionados y hasta 10% de descuento adicional si pagas con tu tarjeta Sanborns. ¡Mejor imposible! Entérate aquí de todos los descuentos.

Venta especial de regreso a clases del 15 al 18 de agosto en Sanborns / Sanborns

Ofertas escolares imperdibles en Sanborns: Mochilas, escritura fina y lentes con hasta 40% de descuento

¡Esta es la oportunidad perfecta para renovar, estrenar y ahorrar! Encuentra lo ideal para que los más pequeños de la casa empiecen un nuevo ciclo escolar con las herramientas adecuadas. Disfruta de:

Hasta 25% de descuento en productos de escritura fina como Prismacolor (36, 72, 150 pzas), Plumones Joyway (76, 120 pzas) y Crayola marcadores lavables (100 pzas).



Hasta 40% de descuento en mochilas Coolcapital, Royal Swiss, Chenson (Mario Bros) y Keepack (Snoopy).



Hasta 20% de descuento en armazones Ray-Ban, Vogue, Oakley y Coach.

Ofertas escolares imperdibles solo en Sanborns: Mochilas, escritura fina y lentes con hasta 40% de descuento / Sanborns

Tecnología para el regreso a clases: Smartphones, tablets y laptops con hasta 40% de descuento, ¡solo en Sanborns!

Hasta 13% de descuento en iPhone 16 Pro Max.



Hasta 20% de descuento en tablets como Samsung Galaxy Tab A9, Huawei Matepad SE, Galaxy Tab S6 y Galaxy Tab S10.



Hasta 40% de descuento en laptops Huawei Matebook, Asus, Ghia Libero y Lenovo.

Tecnología para el regreso a clases: Smartphones, tablets y laptops con hasta 40% de descuento, ¡solo en Sanborns! / Sanborns

Accesorios y software para estudiantes: Office, discos duros, USB y más con hasta 20% de descuento ¡solo en Sanborns!

Encuentra los mejores accesorios para complementar tu computadora hasta 20% de descuento:

Microsoft Office 365.

Discos duros.

Memorias USB.

Mouse

Teclados.

Accesorios y software para estudiantes: Office, discos duros, USB y más con hasta 20% de descuento ¡solo en Sanborns! / Sanborns

Estas son solamente una muestra de todas las ofertas que podrás encontrar en la VENTA ESPECIAL REGRESO A CLASES de Sanborns, siéntete satisfecho y prepara a tus hijos lo mejor que puedas en este inicio de ciclo escolar. Aprovecha todos estos y más beneficios del 15 al 18 de agosto, ya sea en tienda o en línea y que no se te olvide, con ¡hasta 18 meses sin intereses!

¡Haz tu lista de útiles y no dejes que se te escape nada! ¡Esta VENTA ESPECIAL REGRESO A CLASES en Sanborns será irresistible!

