Príncipe Harry y el rey Carlos III, ¿el cáncer de la reconciliación?

Lo tachó de frío, áspero, excéntrico y poco empático con su esposa Meghan Markle. Sí, el príncipe Harry quiso decir su verdad en enero de 2023 cuando lanzó su libro de memorias Spare —que quiere decir ‘repuesto’—, en el que reveló diversas intimidades de su familia y dejó al descubierto lo que siente y piensa de su padre, el rey Carlos III.

En su autobiografía, Harry describe ese sentimiento que siempre tuvo cuando se enteró de que él era el ‘repuesto’ en el matrimonio de sus padres.

Harry también reveló la actitud insensible de su padre cuando le anunció la muerte de su madre, Diana de Gales. No lo abrazó, ni tuvo tacto cuando se lo dijo.

Príncipe Harry

“Se sentó en el borde de la cama y me puso una mano en la rodilla: ‘Mi querido hijo, mamá ha tenido un accidente de coche. Ha habido complicaciones. Mamá ha resultado gravemente herida y la han llevado al hospital’... Recuerdo que esperé con paciencia a que mi padre me confirmara que, en efecto, mamá estaba bien. Y recuerdo que no lo hizo”. Fue entonces que Carlos le dijo: “Lo han intentado, mi querido hijo. Me temo que ya no se ha recuperado. Papá no me abrazó. No era bueno para mostrar emociones en circunstancias normales, ¿cómo se podía esperar que las mostrara en una crisis así?”.