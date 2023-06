WhatsApp añade funciones; ¿qué indicaría la tercera palomita?

El sistema de mensajería WhatsApp anunció nuevas funciones en la aplicación.

Tras el reciente anuncio de que los mensajes enviados por WhatsApp iban a poder ser editados después de haberlos enviado, ahora la empresa de mensajería digital activa en más de 182 países, anunció nuevas herramientas para el uso de su aplicación, como lo son los canales, así como el rumor de una tercera palomita.

De acuerdo con WhatsApp se mejorará el servicio de videollamadas, un bot ayudará a la conversión de audios a textos, la adición de los avatares personalizados y ahora los Channels o canales de difusión.

Estos canales de difusión consisten en una herramienta creada para la transmisión unidireccional de información para que los administradores envíen texto, fotos, videos, stickers y encuestas, y cada persona podrá elegir a qué tipo de contenido se suscribe.

WhatsApp anunció los canales de difusión / Pexels

Esto con la finalidad de tener un directorio con la función de búsqueda de pasatiempos y novedades, función que desde hace unas semanas ya formaba parte de otras plataformas de Meta, tal como Instagram, en donde habría tenido el éxito suficiente para ahora ser implementada en WhatsApp.

Sin embargo, eso no es todo, pues también se habla de la inclusión de una tercera palomita azul en los mensajes que se envían, la cual hasta el momento no es real, pues Meta no ha anunciado dicha herramienta, que indicaría cuando una persona intentó tomar una captura de pantalla.

Hasta el momento los únicos mensajes a los que no se les puede tomar captura de pantalla, pero no se notifica a la persona que lo envió, es a los mensajes con una única visualización.

Sea cual sea tu interés -deportes, comida, medio ambiente, o noticias locales-, ahora hay un canal de WhatsApp para eso.



Aquí tienes algunos canales disponibles que puedes seguir en Colombia 🇨🇴



Asegúrate de que tu aplicación esté actualizada 📲 pic.twitter.com/G4saIiQnTY — WhatsApp (@WhatsApp) June 8, 2023

