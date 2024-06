10 recomendaciones antes de elegir un seguro de carro ¡atento a las letras chiquitas!

Aún hay mucha gente que se resiste a contratar un seguro para su vehículo por el clásico: “a mí eso nunca me va a pasar”. Lamentablemente, nadie está exento de sufrir un accidente o robo.

Un seguro te blinda -dependiendo de la cobertura- ante la posibilidad de que tu auto tenga fallas mecánicas, incluso en alguna autopista, o que te veas involucrado en un accidente con daños a terceros, al patrimonio urbano o incluso con víctimas. Algunos paquetes incluyen hasta servicio de abogados, en caso de que te veas involucrado en alguna causa penal. Sin embargo, a mayor cobertura, mayor prima.

Pixabay

Mira: Adele deja callado a un “fanático” en pleno concierto por comentario en contra de la comunidad LGBTQ+

1 IDENTIFICA TUS NECESIDADES

Antes que nada, define qué tipo de seguro te conviene. Toma en cuenta si solo conduces en tu ciudad o si sales a carretera constantemente.

Cuántos días a la semana conduces. Esto, para que no adquieras un plan que no te sea de mucha utilidad.

2 CONSIDÉRALO UNA INVERSIÓN

Si piensas que tendrás que hacer un “gasto” nunca te animarás a contratar un seguro. Hazte a la idea de que, al adquirir un servicio de este tipo, invertirás en tu seguridad y en la de tu patrimonio, pues pagar daños por tu cuenta sí te puede dejar en la ruina.

3 COMPARA OPCIONES

En el mercado hay un sinfín de ofertas de seguros para autos. Debes tener toda la paciencia del mundo para analizar las diferentes coberturas y, por supuesto, las primas mensuales o anuales, de tal forma que encuentres la mejor

4 OJO CON EL DEDUCIBLE

Es muy importante que cheques este concepto. Se refiere a la cantidad de dinero que debes pagar al momento de sufrir un siniestro. Algunas compañías manejan porcentajes del daño a pagar y otras fijan cantidades predeterminadas según el tipo de evento.

5 REVISA EL MONTO TOTAL ASEGURADO

Una vez que elegiste a tu aseguradora, lee con mucha calma el contrato, incluidas las letras pequeñas, para que te quede claro a cuánto asciende la suma total asegurada según cada evento, pues en muchos casos la cobertura no es total.

Lee: Lucerito Mijares es criticada por ir a votar en pants, pero no se dejó y ya le contestó a sus detractores

6 LO QUE NO CUBRE

Una revisión cuidadosa del contrato te permitirá estar consciente de lo que no cubre el seguro que vas a contratar. Es común para mucha gente enterarse del tipo de eventos que cubre el plan que han contratado hasta que sufren un percance y descubren que no está cubierto. Que no te pase a ti.

7 LOS EXCLUYENTES

Procura también poner mucha atención en las cláusulas que hablan de los motivos por los que no se puede hacer efectivo el seguro.

Por ejemplo, un choque con daños si el titular conducía bajo los efectos del alcohol. Así como este ejemplo, puede haber otros excluyentes.

8 CHECA LA REPUTACIÓN

Como parte de tu proceso de selección de aseguradora, checa la reputación de cada una de ellas. Que unas sean más conocidas que otras porque se anuncian más no quiere decir necesariamente que sean las mejores. La Condusef lleva un registro de reportes de mal servicio de estas empresas.

9 CONSULTA AL AMIGO

Preguntar entre amigos y conocidos que llevan tiempo contratando seguros de autos cuál es la empresa que ofrece mejores coberturas y, sobre todo, mejor servicio, te ayudará a elegir a la compañía a la que confiarás tu protección y seguridad.

10 SEGURO NO ES IMPUNIDAD

Por último, no te hagas a la idea de que porque ya contrataste un seguro con la más amplia cobertura puedes hacer lo que sea con tu auto y violar las normas de tránsito o de civilidad.

Precisamente, no respetar la normatividad está muy relacionado con los excluyentes del pago del seguro.

Para más notas como esta, busca el número más reciente de tu revista TVNotas y en el portal de EjeCentral.

Lee: Lucerito Mijares es criticada por ir a votar en pants, pero no se dejó y ya le contestó a sus detractores