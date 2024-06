Adele deja callado a un “fanático” en pleno concierto por comentario en contra de la comunidad LGBTQ+

¡Adele sacó las garras! La cantante dejó claro que reprueba los actos de d¡scrimin4ción, burl4, o cualquier parecido hacia la comunidad LGBTQ+.

Junio es el Mes del Orgullo LGBTQ+ en conmemoración de los disturbios de Stonewall que ocurrtieron en 1969 en Nueva York, cuando la comunidad LGBTQ+ se rebeló contra una redada policial en un bar.

Con esta conmemoración, se busca visibilizar y defender los derechos de la comunidad, promover la igualdad, la aceptación y celebrar la diversidad de la cual. Adele está consciente de ello y lo hizo notar en un concierto reciente.

Adele / Instagram: @adele

En pleno concierto de Adele un asistente gritó "¡El orgullo apesta!” y ella le respondió con un mensaje contundente

En uno de sus últimos conciertos en Las Vegas, Adele enfrentó una situación incómoda. Mientras se disponía a cantar uno de sus temas más populares, un espectador gritó “Pride s*cks”, lo que en español significa "¡El orgullo ap3sta!”.

Este comentario provocó la indignación inmediata de Adele, quien no se quedó de brazos cruzados y visiblemente molesta, la artista cuestionó al individuo por asistir a su espectáculo solo para lanzar un comentario tan of3nsivo.

"¿Qué fue eso? ¿Acabas de decir ‘el orgullo ap3sta’? (...) ¿Viniste a mi m4ldit0 show solo para decir que el orgullo ap3sta? ¿Eres 3stupid0? No seas r¡dícul0" Adele

La cantante no desaprovechó la oportunidad para reiterar su apoyo a la comunidad LGBTQ+ y expresar su rechazo a la hom0f0bia, ganándose el aplauso de todo el público.

“Si no tienes nada bueno que decir, cáll4te, ¿de acuerdo?” Adele

Adele es aplaudida en concierto pero criticada en redes

Las grabaciones del altercado con Adele se difundieron velozmente en las redes sociales, generando una avalancha de reacciones mixtas entre los internautas y comentarios como:

“Una disculpa no sabía que teníamos que pensar igual que la comunidad. Una cosa es respetarlos y otra es apoyarlos”, “Por qué a la gente le molesta tanto que no todos esten de acuerdo? Ella si tiene derecho de insultar al otro por decir que algo no les gusta? Ese también es su derecho”, son algunos comentarios que se pueden leer en el video que subieron en la cuenta de Instagram de ‘El gordo y la flaca’.

